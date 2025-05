Google Pixel 9a caratteristiche e differenze con Pixel 8a

Quali sono le principali caratteristiche hardware e le differenze del Google Pixel 9a rispetto al suo predecessore Pixel 8a? Scopriamole insieme.

La serie Pixel 9 è completa con l’arrivo del modello 9A: quali sono le novità rispetto al precedente Pixel 8a? Cerchiamo di fare un po’ chiarezza.

Google Pixel 9a cosa cambia rispetto al Pixel 8a? Le differenze

Vi evidenzieremo le differenze in grassetto.

Display e Design

Esteticamente il Pixel 9a si presenta senza la seconda isola fotografica rettangolare (la striscia) intorno ai sensori fotografici posteriori. E’ infatti presente solo un isola di forma rettangolare con i bordi rotondi sempre di colore nero che però non contiene anche il flash led.

La scocca rimane rifinita in plastica, mentre i bordi sono sempre in metallo come il precedente Pixel 8a.

Cambiano le dimensioni pari a 154.7 x 73.3 x 8.9 mm per 186 grammi di peso, contro i 152.1 x 72.7 x 8.9 mm per 188 grammi.

Inoltre il nuovo modello è certificato IP68 per la resistenza contro acqua e sporcizia in generale, un leggero passo in avanti rispetto alla certificazione IP67 del modello 8a.

Il nuovo modello è proposto nei colori Iris e Peonia oltre che nei colori Ossidiana, Porcellana già presenti sul modello 8a, ma non più nei colori Alloro e Aloe.

Cambia pure il display del modello 9a.

E’ infatti più grande (Pixel 8a 6.1 pollici), dato che troviamo un unità P-OLED da 6.3 pollici di diagonale con risoluzione nativa 2424 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto HDR e una luminosità di picco che raggiunge i 2700 nits (contro i 2000 nits modello precedente).

Non cambia la protezione del display, Gorilla Glass 3, e lo scanner sotto il display con tecnologia ottica.

Processore e memoria

I nuovi Pixel 9A integrano al loro interno il chipset Google Tensor G4 con processo produttivo a 4nm, un Octa-Core (1×3.1 GHz Cortex-X4 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.9 GHz Cortex-A520) e GPU Mali-G715 MP7.

Rispetto al Google Tensor G3 montato sul modello 8a, un Nove-Core, le prestazioni aumentano generalmente di un 10% sia in termini di potenza di calcolo CPU che GPU.

Non cambiano le versioni di memoria: 8GB di ram e 128 o 256GB di memoria interna con tecnologia UFS 3.1.

Da sottolineare che non è presente lo slot per microSD.

Multimedialità

A livello di multimedialità il Pixel 9A ha un comparto fotografico rinnovato solo per quanto riguarda la fotocamera principale.

La nuova fotocamera principale è infatti un sensore da 48 MP, f/1.7, 25 mm (grandangolo), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF a doppio pixel, OIS che sostituisce il sensore da 64 MP (16 MP eff.), f/1.9, 26 mm (grandangolo), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF a doppio pixel, OIS del modello precedente.

Rimangono invece immutati il sensore ultra grandangolare da 13 MP, f/2.2, 120˚, 1/3.1″, 1.12µm e il sensore selfie anteriore da 13 MP, f/2.2, 20 mm (ultra grandangolare), 1,12 µm.

DxOMark afferma che il Pixel 9a ottiene un punteggio complessivo lato fotocamere di 143 punti contro i 136 punti del modello Pixel 8a: il cambio di camera principale quindi garantisce vantaggi tangibili anche se non troppo evidenti nello scatto di fotografie e nella registrazione dei video.

Il telefono come il suo predecessore può registrare video in formato 4K a 60 fps.

Sono presenti gli altoparlanti stereo, ma manca il classico jack da 3.5mm.

Connettività

In questo campo le differenze sono praticamente nulle, al massimo un 5G leggermente più veloce:

Connessione Dual SIM 5G con eSIM

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6e Dual Band

Chipset NFC

GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC

Porta USB Tipo-C 3.2

Batteria e sistema operativo

Tra i miglioramenti del Google Pixel 9a troviamo una batteria più potente pari a 5100 mAh (VS 4492 mAh) con supporto alla ricarica rapida via cavo a 23W (VS 18W) e ricarica wireless a 7.5W.

Come sistema operativo il modello 9a debutta nativamente con Android 15 e gode come il suo predecessore di 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e patch di sicurezza.

Ovviamente presenti le funzionalità basate su Google Gemini con intelligenza artificiale.

Prezzo e disponibilità in Italia del Google Pixel 9a

Il Google Pixel 9a è acquistabile in Italia ad un prezzo di listino a partire da 549 euro, lo stesso prezzo di lancio del modello Pixel 8A avvenuto lo scorso anno.

