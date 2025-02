Google Pixel 9A si mostra nelle quattro colorazioni disponibili

Ecco le prime immagini ufficiose del design del prossimo Google Pixel 9A nelle quattro colorazioni disponibile: gli ultimi rumors sulle specifiche.

Ci sono rumors che affermano che Google lancerà il prossimo Pixel 9A entro la fine della prima metà di marzo 2025, e a conferma di questo oggi vi mostriamo il design dello smartphone nelle sue quattro colorazioni disponibili.

Google Pixel 9A ecco il design definitivo nelle quattro colorazioni disponibili

Il telefono dovrebbe uscire sul mercato in quattro colori: Obsidian (nero), Porcelain (bianco), Iris (viola) e Peony (rosa).

Da quello che è trapelato nelle scorse settimane il telefono dovrebbe avere dimensioni pari a 154 x 73 x 8,9 mm.

Al suo interno Google avrebbe deciso di utilizzare lo stesso chipset montato sui modelli più costosi, ovvero il Tensor G4 che però sarà affiancato a soli 8GB di ram e non 12-16GB.

Lato multimedialità si parla di una fotocamera principale da 48 MP con apertura lenti f/1.7 e con un sensore da 1/2″, una camera Ultra Grandangolare da 13 MP e una fotocamera frontale selfie da 13 MP.

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5100 mAh, che supporterebbe la ricarica rapida via cavo fino a 23W e una ricarica wireless fino a 7.5W.

Il Google Pixel 9A dovrebbe debuttare il 19 marzo 2025, con vendite effettive (dopo una settimana di pre-ordine) a partire da 26 marzo 2025.

I prezzi negli USA, da quello che sappiamo, saranno di 499 dollari per la versione da 128GB di memoria interna, e di 599 dollari per la variante da 256GB.

Questo si dovrebbe tradurre in un prezzo in Europa di 549 euro euro per la 128GB e di 649 euro per la 256GB.

Comunque dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

