Google Pixel aggiornamento Android 16 partito: le principali novità

Disponibile l’aggiornamento ad Android 16 per i Google Pixel dalla sesta alla nona generazione: queste sono le principali novità apportate al software.

Oggi Google ha ufficializzato la versione finale e stabile di Android 16, e ovviamente i primi smartphone e tablet che la riceveranno sono quelle della gamma Pixel.

Vediamo di fare un po’ di chiarezza su smartphone, tablet Pixel compatibili, e novità già presenti e in arrivo in futuro.

Android 16 è ufficiale: aggiornamento disponibile per i Google Pixel

Google Pixel la lista dei dispositivi aggiornabili ad Android 16

Partiamo innanzitutto dicendo quali sono gli smartphone e i tablet di Google che sono compatibili con l’aggiornamento ad Android 16:

Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a

Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold e Pixel 9a

Android 16 le novità in arrivo (beta) e quelle già presenti:

Per quanto riguarda le novità, va subito detto che in questa versione stabile di Android 16 non saranno presenti la nuova interfaccia con design Material 3 Expressive e la nuova modalità Desktop (se il telefono dispone di una porta USB Type C 3.2 con Display Port), che al momento rimangono nel canale beta.

I tablet inoltre riceveranno in futuro la nuova funzione di gestione delle finestre Desktop per i Tablet: permette agli utenti di aprire, spostare e ridimensionare più finestre di app in un’interfaccia simile a quella del desktop.

Probabilmente Google rilascerà queste tre novità entro la fine dell’anno con una successiva versione finale del software.

Le novità già presenti su Android 16 comprendono:

App adattive, che garantiscono la scalabilità e il corretto funzionamento delle app indipendentemente dalle dimensioni dello schermo, dall’orientamento o dal fattore di forma del telefono; molto utili soprattutto sui dispositivi con display pieghevole.

che garantiscono la scalabilità e il corretto funzionamento delle app indipendentemente dalle dimensioni dello schermo, dall’orientamento o dal fattore di forma del telefono; molto utili soprattutto sui dispositivi con display pieghevole. Le notifiche di una singola app adesso vengono raggruppate per ridurre lo spazio occupato nella barra delle notifiche

per ridurre lo spazio occupato nella barra delle notifiche



La gestione delle notifiche per gli aggiornamenti in tempo reale è stata rinnovata : le notifiche dinamiche con attività in corso come ad esempio la navigazione, le consegne a domicilio, il ride-hailing saranno disponibili anche nella schermata di blocco e nello stato di sistema.

: le notifiche dinamiche con attività in corso come ad esempio la navigazione, le consegne a domicilio, il ride-hailing saranno disponibili anche nella schermata di blocco e nello stato di sistema.



Nuovo controllo degli apparecchi acustici : gli utenti che per necessità utilizzano un apparecchio acustico, avranno a disposizione un interruttore di controllo dedicato per visualizzare lo stato della batteria, le impostazioni predefinite, la selezione del microfono e il controllo del volume

: gli utenti che per necessità utilizzano un apparecchio acustico, avranno a disposizione un interruttore di controllo dedicato per visualizzare lo stato della batteria, le impostazioni predefinite, la selezione del microfono e il controllo del volume





Protezione avanzata dei dati personali : nuovo sistema che aiuta gli utenti a proteggersi da attacchi malevoli, app dannose, siti Web non sicuri e chiamate truffa

: nuovo sistema che aiuta gli utenti a proteggersi da attacchi malevoli, app dannose, siti Web non sicuri e chiamate truffa



Altre novità includono: le scorciatoie da tastiera personalizzate, screenshot HDR, controlli della frequenza di aggiornamento adattiva e controllo dell’identità

Fonte: Notizia ufficiale Google

