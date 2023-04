Google Pixel Fold e Pixel 7A data di lancio e prezzo svelati

Lo smartphone pieghevole Google Pixel Fold e il Pixel 7A sono vicini al loro debutto sul mercato: svelate le date di lancio e il prezzo di vendita.

Sul web si è parlato ormai da diverse settimane sullo smartphone pieghevole di Google, e sull’arrivo di un Pixel 7 più economico.

Oggi il web sembra che voglia fornirci qualche dettaglio in più sulle date e il presunto prezzo di vendita dei prossimi Pixel Fold e Pixel 7A.

Google Pixel Fold e Pixel 7A: svelata la data di lancio e il presunto prezzo di vendita

L’informatore Jon Prosser tramite il proprio account Twitter ha elencato quando il Pixel Fold arriverà sul mercato americano, e quindi con buona probabilità anche su quello europeo.

Da quello che è trapelato il Fold sarà annunciato da Google il 10 maggio 2023.

Da questa data inizieranno le prevendite sul Google Store, mentre le prevendite da rivenditori terzi o operatori telefonici partiranno solo dal 30 maggio 2023.

Gli acquirenti però dovranno attendere un bel pò prima di poter mettere mano fisicamente sul Google Pixel Fold: le spedizioni infatti inizieranno solo dal 27 giugno 2023.

Ma quanto costerà? L’informatore afferma che lo smartphone pieghevole di Google dovrebbe avere un prezzo di listino negli USA di 1799 dollari.

Per quanto riguarda il Google Pixel 7A la situazione sarà molto più normalizzata.

Anche il Pixel 7A infatti sarà presentato in data 10 maggio 2023, ma sarà acquistabile fin da subito senza un periodo di prevendita.

Lo smartphone sarà disponibile nei colori Charcoal, Snow, Sea (light blue), Coral e solamente sul Google Store ad un prezzo di listino che negli USA sarà probabilmente di 499 dollari.

Jon Prosser afferma inoltre che il Pixel 7A non sostituirà sul mercato il Pixel 6A, dato che quest’ultimo rimarrà ancora disponibile alla vendita ad un prezzo di vendita più basso.

Per conoscere tutti i dettagli non ci resta che aspettare quindi il 10 maggio 2023 per l’evento Google I/O di presentazione.

Fonte: Via Twitter 1 e Twitter 2

