Google Pixel Fold ufficiale: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato in Europa e negli USA il nuovo Google Pixel Fold: questo il prezzo e le sue principali caratteristiche hardware.

Google a ufficializzato per alcuni paesi in Europa (al momento non in Italia) e Nord America il suo primo smartphone pieghevole: il Pixel Fold.

Oltre a lui sono statati presentati pure il Google Pixel 7A (acquistabile anche in Italia) e il Google Pixel Tablet (non ancora in Italia).

Google Pixel Fold ufficiale: caratteristiche principali e prezzo di vendita

Prezzo e disponibilità

Leviamoci subito il dente.

Il Google Pixel Fold è disponibile all’acquisto in Germania (prezzo di riferimento per l’Europa) ad un costo di listino di 1899 euro, mentre negli USA ha un prezzo di 1799 dollari americani.

Display e dimensioni

Il Pixel Fold ha due display, uno interno ed uno esterno.

Il Display esterno è un pannello OLED da 5,8 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ (2092 × 1080 pixel), formato 17,4:9, frequenza di aggiornamento a 120Hz, luminosità di picco fino a 1550 nits.

Questo pannello viene protetto da vetro Corning® Gorilla® Glass Victus.

Invece il display interno pieghevole è un unità OLED da 7.6 pollici di diagonale, risoluzione 2208×1840 pixel, formato 6:5, frequenza di aggiornamento a 120Hz e luminosità di picco di 1450 nits.

Il pannello interno è protetto da Vetro estremamente sottile con strato protettivo in plastica.

Viene utilizzata la nuova cerniera con metallo in acciaio multilegato altamente lucidato, con uno speciale meccanismo sincronizzato a doppio asse che permette anche un campo di movimento di 180° per un adattamento ottimale alle diverse inclinazioni del display.

Lo smartphone ha un peso di 283 grammi e le seguenti dimensioni:

chiuso: 139,7 × 79,5 × 12,1 mm

aperto: 139,7 × 158,7 × 5,8 mm

La scocca in alluminio è acquistabile nelle colorazioni bianco porcellana e nero ossidiana, ed presente pure la certificazione per la resistenza all’acqua (IPX8).

Processore e memoria

Come di consuetudine degli ultimi prodotti Google, anche il Pixel Fold monta il chipset Tensor G2 con Coprocessore Titan M2, abbinato a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione con tecnologia UFS 3.1.

Multimedialità

Sono presenti tre fotocamera sulla scocca posteriore:

Principale da 48 MP con dimensione del sensore da 1/2″, larghezza pixel 0,8 μm, apertura f/1,7 e OIS

Ultra grandangolare da 10,8 MP con dimensione sensore 1/3″, larghezza pixel 1,25 μm, e apertura f/2.2

Teleobiettivo da 10,8 MP con Dual PD, zoom ottico 5x da 10,8 MP con sensore da 1/3,1″, larghezza pixel 1,22 μm, apertura f/3,05, supporto per Super Res Zoom fino a 20x (digitale).

Ci sono poi due fotocamera anteriori: una per il display esterno e una per il display interno.

Quella per il display esterno è un sensore selfie a fuoco fisso da 9,5 MP con larghezza pixel di 1,22 μm e apertura f/2,2.

Invece per il display interno è presente un sensore selfie da 8 MP, messa a fuoco fissa, larghezza pixel di 1,12 μm e con apertura f/2.0.

Buono l’audio grazie alla presenza degli altoparlanti stereo, il supporto all’audio spaziale, 3 microfoni che permettono pure la soppressione dei rumori, ma manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività sul Google Pixel Fold troviamo:

supporto al 5G dual sim (1 sim e 1 e-sim)

Wi‑Fi 6E (802.11ax) 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO

Bluetooth 5.2

chipset NFC

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC + GNSS a doppia banda

GoogleCast

Scanner per le impronte digitali posizionato sul tasto di accensione (scocca laterale)

Porta USB Type-C® 3.2 Gen. 2

Batteria e sistema operativo

Il Pixel Fold viene alimentato da una batteria da 4.821 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 30W, il caricabatteria non è incluso in confezione.

Supportata pure la ricarica wireless con standard Qi.

Come sistema operativo troviamo nativamente Android 13, e come sappiamo Google garantisce 5 anni di supporto software.

