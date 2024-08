Google Pixel Watch 3 i prezzi svelati in anticipo (negli USA)

Questi potrebbero essere i prezzi negli USA in dollari dei prossimi Google Pixel Watch 3: possiamo immaginare i prezzo per l’Europa.

Lo abbiamo già detto in altri articoli: Google il 13 agosto 2024 presenterà in nuovi smartphone Pixel 9 insieme alle nuove Pixel Buds 2 Pro e anche ai nuovi smartwatch Google Pixel Watch 3.

Ecco quanto potrebbero costare negli USA gli smartwatch.

Google Pixel Watch 3 prezzi svelati in anticipo per gli USA: stimiamo il possibile prezzo in Europa?

Come già affermato da precedenti rumors quest’anno usciranno due versioni di Pixel Watch 3: una con cassa da 41mm e una con cassa da 45mm.

Ebbene il prezzo della versione da 41mm negli USA sarà pari a 349 dollari, mentre per la versione da 45mm il prezzo salirà a 399 dollari.

Questi sono i prezzi delle versioni solo Bluetooth.

Per le varianti con connettività LTE, il prezzo salirà di 100 dollari, quindi 449 dollari per la versione 41mm LTE e 499 dollari per quella 45mm LTE.

Rispetto al Google Pixel Watch 2 (che è uscito solo nella versione da 41mm), il prezzo della versione da 41mm Bluetooth del Pixel Watch 3 rimarrà invariato, mentre la versione da 41mm LTE costerà 50 dollari in più.

Non abbiamo ancora informazioni sui prezzi dedicati all’Europa (quindi per l’Italia), ma possiamo immaginare che Google non effettuerà una conversione 1:1 tra i prezzi in dollari e quelli in Euro.

Secondo noi l’azienda presenterà il modello da 41mm ad un costo maggiorato di almeno 50 euro quindi 399 euro, mentre la variante da 45mm partirà da 449 euro.

Se nel nostro paese arriveranno pure le versioni con connettività LTE, anche in questo caso aspettatevi un surplus di prezzo rispetto alle versioni USA.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

