Google Pixel Watch 3: lo smartwatch finalmente uscirà in più dimensioni

Il prossimo smartwatch Google Pixel Watch 3 sarà acquistabile almeno in due dimensioni e non in un unica come l’attuale Pixel Watch 2: i dettagli.

Google ha al momento presentato nel corso degli ultimi due anni i propri smartwatch della serie Pixel Watch, ma tutti questi modelli sono usciti in un unica variante in termini dimensioni.

Sembra però che con il prossimo Pixel Watch 3 la situazione cambierà.

Google Pixel Watch 3 sarà disponibile in almeno due dimensioni: i rumors

Secondo il sito di informazione 9to5Google gli utenti con il prossimo Pixel Watch 3 non si dovranno più accontentare dell’unica variante (quella da 41mm), considerata da un certo numero di utenti troppo piccola da indossare.

Infatti Google presenterà due varianti dello smartwatch: la classica da 41mm e una più grande probabilmente da 43-45mm.

Sfortunatamente non ci sono ancora dettagli chiari sulla seconda variante dello smartwatch, quindi per adesso possiamo andare solo per supposizioni.

Possiamo infatti immaginare che entrambe le varianti, pur avendo dimensioni diverse, avranno le stesse funzionalità e l’unica differenza sarà la grandezza della scocca e relativo display circolare.

Sulla carta la versione più grande avrà anche una batteria potenziata dato lo spazio maggiorato e quindi, come già succede con gli attuali modelli, questo si tradurrà anche in un’autonomia superiore.

Considerato comunque che non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Google, vi preghiamo di prendere tutte le informazioni con il giusto distacco emotivo.

