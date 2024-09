Google Pixel Watch 3 quanti anni di supporto Wear OS?

Il nuovo smartwatch Google Pixel Watch 3 pare che non godrà di un periodo di supporto software (Wear OS) lungo come sugli smartphone Pixel con Android: i dettagli.

Chi conosce un po’ il mondo degli smartphone sa benissimo che adesso Google garantisce per i pixel dalla serie 8 in poi la bellezza di 7 anni di aggiornamenti Android.

Di fatto ci sono più possibilità che l’utente cambi prima lo smartphone piuttosto che finisca prima il supporto del telefono.

Pare però che il supporto per gli smartwatch Pixel Watch 3 non sarà così lungo.

Google Pixel Watch 3 per quanti anni riceverà il supporto software Wear OS?

Per il nuovo smartwatch Google ha deciso di mantenere lo stesso livello di supporto software Wear OS mostrato per i passati Pixel Watch 2 e Pixel Watch.

Stiamo parlando di 3 anni di aggiornamenti e funzionalità fino al 2027.

Ovviamente ci sono possibilità che Google decida in futuro di rilasciare alcuni aggiornamenti per Pixel Watch 3 anche dopo ottobre 2027 (data ufficiale di fine supporto software), ma il tutto non è scontato.

Non sappiamo del perché il colosso americano al momento offra una così ampia disparità a livello di supporto software tra i suoi smartwatch e i suoi smartphone.

Ovviamente va sottolineato che gli smartphone Pixel 8 e Pixel 9 hanno un prezzo di vendita decisamente più elevato rispetto agli smartwatch della serie Pixel Watch: e solo questo può giustificare in pare il diverso livello di supporto.

Comunque meglio saperlo adesso prima di un eventuale acquisto: il vostro Pixel Watch 3 non avrà così tanti anni di aggiornamenti come potrebbe avere il prostro smartphone pixel.

Fonte: Via

