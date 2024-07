Google Pixel Watch 3 svelati i colori anche dei cinturini

Svelati i colori del prossimo Google Pixel Watch 3 insieme ai suoi cinturini: ecco i dettagli che sappiamo al momento.

Tra poco meno di un paio di settimane, più precisamente il 13 agosto 2024 Google presenterà nuovi dispositivi.

Ci saranno i prossimi Pixel 9 ma anche accessori e indossabili come ad esempio i nuovi smartwatch Pixel Watch 3.

Google Pixel Watch 3 tutti i colori (pure dei cinturini) svelati in anticipo

Il Pixel Watch 3 sarà il primo smartwatch di Google ad uscire in due dimensioni: 41mm e 45mm.

Da quello che è trapelato l’indossabile uscirà sul mercato con scocca nel colore alluminio nero opaco con cinturino in ossidiana, e scocca in alluminio argento lucido con cinturino in bianco porcellana.

Queste due versioni di colore saranno quelle basi sia sulle versione da 41mm che 45mm.

La versione da 41mm avrà poi un’ulteriore versione con scocca in alluminio color oro champagne e cinturino color nocciola, mentre la versione da 45mm si potrà acquistare con scocca in alluminio color nocciola opaco con cinturino color nocciola.

Ma attenzione gli utenti potranno personalizzare ulteriormente gli smartwatch acquistando altri cinturini di colori diversi ma anche di materiali diversi.

Il cinturino classico sportivo in silicone, chiamato Active Band da Google, sarà disponibile nei colori Obsidian, Porcelain, Hazel e Rose Quartz (quest’ultimo solo per la variante da 41 mm).

C’è poi la versione sportiva dell’Active Band nei colori Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust e Wintergreen.

Salendo in termini di qualità dei materiali sarà disponibile pure in cinturino in tessuto, il così detto Woven Band, nei colori Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony, Bay e Sage (quest’ultimi due colori solo per la variante da 41 mm).

C’è poi il cinturino in metallo, il Metal Links, che sarà disponibile nei colori nero opaco e argento spazzolato, il cinturino in pelle Crafted Leather nei colori ossidiana e polvere di luna, e il nuovo cinturino Performance Loop (che arriverà solo a ottobre 2024) nei colori ossidiana, porcellana, peonia e verde gaultheria.

Il Google Pixel Watch 3 da 41mm avrà infine questi cinturini che non saranno disponibili per la versione da 45mm:

il cinturino elastico nei colori ossidiana, porcellana, baia, salvia, verde gaultheria e quarzo rosa

il cinturino in maglia metallica nei colori nero opaco, oro champagne e argento lucido

il cinturino sottile in metallo nei colori nero opaco, oro champagne e argento spazzolato

il cinturino in pelle bicolore nei colori antracite, porcellana e baia

Tutti i cinturini elencati, tranne i Performance Loop, dovrebbero essere disponibili immediatamente all’acquisto con il lancio dello smartwatch.

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale da parte di Google vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

