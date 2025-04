Google Pixel Watch 4 si mostra in alcune immagini render: il design

Questo dovrebbe essere il design definitivo del prossimo smartwatch Google Pixel Watch 4: ecco le immagini render.

Il prossimo smartwatch top di gamma di Google, il Pixel Watch 4 sembra che lato design non abbia più molti segreti.

Infatti è stato renderizzato in alcune immagini CAD che ne svelano gli aspetti estetici ma anche quelli funzionali.

Google Pixel Watch 4 eccolo in alcune immagini render: questo il design?

Sembra che non manchi molto al lancio dei prossimi dispositivi di Google, che infatti dovrebbe lanciare entro la fine di agosto di quest’anno i nuovi smartphone Google Pixel 10, ma anche il suo nuovo smartwatch Pixel Watch 4.

Da quello che possiamo vedere dalle immagini render diffuse, il Pixel Watch 4 dovrebbe mantenere in gran parte il design estetico già visto sul Pixel Watch 3.

Ci sono però alcuni cambiamenti.

Ad esempio si parla di uno spessore della cassa maggiorato a 14,3mm contro gli attuali 12.4mm del modello Watch 3.

Per molti quest’aumento di spessore indica con buona probabilità una batteria potenziata per garantire un’autonomia complessiva superiore.

Le cornici intorno al display circolare sembrerebbero essere più piccole, e soprattutto potrebbe essere stato introdotto il supporto alla ricarica wireless assente in tutta la serie precedente.

Inoltre sono stati notati due nuovi pulsanti fisici sui lati dell’altoparlante dello smartwatch, ma sfortunatamente non si sa ancora a cosa servirebbero.

Si prevede che il prossimo Google Pixel Watch 5 sarà commercializzato in due varianti: una da 41mm e una da 45mm.

Sfortunatamente non sono ancora trapelate le specifiche hardware 5, quindi non sappiamo che tipo di chipset utilizzerà, quanta ram e memoria interna sarà messa a disposizione, quali sensori sfrutterà etc.

Per adesso quindi vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo, sperando che qualche dettaglio in più sarà trapelato entro l’annuncio previsto per la fine di agosto 2025.

