Google Play: modalità scura attivabile per tutti (non solo su Android 10)

Il Google Play si aggiorna e adesso permette a tutti gli smartphone Android, non più solo quelli con Android 10, di impostare la modalità scura.

Con l’arrivo della versione Android 10 gli utenti hanno potuto beneficiare della modalità scura a livello di sistema operativo, che si adattava anche alle principali applicazioni di Google.

Tra queste ovviamente trovavamo l’app Google Play per poter scaricare software, games per gli smartphone del sistema operativo del robottino verde.

Dopo mesi dall’uscita di Android 10, oggi Google ha confermato che Play ha introdotto la propria modalità scura nativa attivabile anche su versioni precedenti.

La notizia è stata divulgata tramite l’account Twitter ufficiale del Google Play, nel quale è presente pure un video dimostrativo di come cambia l’applicazione con la modalità scura.

📢📢 #DarkTheme on Google Play is now available on any @Android device! Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd

— Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020