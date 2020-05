Google Play Music chiude: si potrà traferire la libreria su Youtube Music

Google Play Music chiuderà i battenti entro la fine dell’anno, ma molto presto potrete trasferire le vostre librerie sul nuovo servizio Youtube Music.

Dato che entro la fine di quest’anno il servizio streaming (in abbonamento o gratuito con pubblicità) di Google Play Music chiuderà, l’azienda americana ha iniziato a rilasciare un tool per trasferire tutte le librerie sul nuovo servizio Youtube Music.

Google Play Music chiuderà entro fine 2020: si potranno trasferire le librerie su Youtube Music

I dati che si potranno trasferire comprendono tutti i brani caricati e acquistati, gli album, le playlist personali e quelle sottoscritte, le stazioni.

Oltre a questo verranno mantenuti i like sulle canzoni che ci piacciono e i dislike su quelle che invece non ci hanno per niente convinto.

Con il passaggio a Youtube Music gli utenti avranno un profilo aggiornato che cambierà a seconda della cronologia di ascolto su Play Music e sulle preferenze (like e dislike sulle canzoni).

Chi al momento ha un account premium su Google Play Music passerà automaticamente ad un abbonamento Youtube Music Premium.

Tutti coloro che invece usufruiscono della versione gratuita con pubblicità, useranno la versione gratuita di Youtube Music che ovviamente avrà la pubblicità.

Come trasferire le librerie e i podcast da Google Play Music a Youtube Music

Per effettuare il trasferimento delle proprie librerie l’utente dovrà visitare questo LINK, mentre chi vuole trasferire anche i propri Podcast potrà utilizzare questo LINK.

Sembra che per il momento gli utenti italiani possano effettuare già da oggi il trasferimento dei Podcast ma non delle librerie su Youtube Music.

Google invierà a quest’ultimi una notifica quando il servizio sarà pienamente funzionante.

Fonte: Notizia ufficiale