Google Play Pass arriva anche in Italia: nuove app, giochi e abbonamento annuale

Il servizio in abbonamento Google Play Pass arriva in nuovi paesi, compresa l’Italia, e oltre a nuove app e giochi aggiunge un’opzione di pagamento annuale.

Se non conoscete ancora il Google Play Pass, vi ricordiamo che si tratta di un abbonamento mensile (e molto presto pure annuale) che vi permette di accedere a diversi contenuti digitali (applicazioni, giochi) all’interno del Google Play Store senza dover pagare la singola App o il singolo gioco.

Inoltre le applicazioni già gratuite non presenteranno più pubblicità o acquisti in App dato che con la sottoscrizione del pass è già tutto incluso.

Google Play Pass novità: disponibile in nuovi paesi tra cui l’Italia, nuove app-videogiochi e abbonamento annuale

Oggi Google ha ufficializzato che il Play Pass arriverà in nuovi paesi al di fuori degli Stati Uniti: Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Spagna e Regno Unito si aggiungeranno entro la fine di questa settimana.

Negli Stati Uniti l’abbonamento mensile ha un costo di 4,99 dollari, ma entro la fine di questa settimana arriverà pure l’abbonamento annuale a soli 29,99 dollari americani.

Sfortunatamente l’azienda non ha ancora definito il costo mensile e l’abbonamento annuale per i nuovi paesi, quindi non sabbiamo ancora il prezzo in euro per l’Italia.

C’è da sottolineare comunque che entro la fine della settimana gli utenti Italiani potranno provare gratuitamente per un mese il Google Play Pass, semplicemente aprendo l’App Play Store e toccando il menu in alto a sinistra e cercando “Play Pass”.

Infine Google per migliorare il servizio Play Pass ha annunciato di aver aggiunto oltre 150 nuovi titoli negli ultimi mesi dal debutto del servizio e ha affermato che continuerà ad aggiungere nuovi contenuti ogni mese, ovviamente mantenendo lo stesso prezzo.

Fonte: Notizia ufficiale