Google Play Services non si aggiornerà più su questi dispositivi Android

Google Play Services (Google Play store incluso) non supporteranno più gli aggiornamenti gli smartphone con questa versione del sistema operativo Android.

I Google Play Services l’applicazione base che supporta molte applicazioni dell’ecosistema Android, a partire da questo mese non supporterà più alcuni smartphone che utilizzano una vecchia versione del sistema operativo: ecco di che cosa si tratta.

Se possedete uno di questi smartphone Android i Google Play Services non si aggiorneranno più

Ebbene il sistema operativo Android KitKat 4.4 non supporterà più le future versioni del Google Play Services.

La notizia è stata certificata direttamente dal blog per sviluppatori di Google, dove è stato rivelato che i livelli API 19 e 20 non riceveranno versioni APK oltre la 23.30.99, a partire da agosto 2023.

Questo sottolinea che gli smartphone e tablet con Android KitKat 4.4 non riceveranno l’ultima versione del Play Store, e questo di fatto non consentirà agli utenti di aggiornare le app e i loro dispositivi verranno lentamente resi inutilizzabili nel breve-medio periodo.

Molto probabilmente alcune applicazioni famose termineranno definitivamente l’utilizzo su KitKat 4.4, e non si potranno neanche aggiornare con APK da siti esterni tramite APK installer (o un comune gestore di file su Android).

Inoltre tenendo le versioni più vecchie delle applicazioni piano piano non verranno più supportate nuove funzionalità, e probabilmente la software house dell’applicazione terminerà l’accesso ad esse.

Ovviamente stiamo parlando di smartphone aggiornati ad Android KitKat 4.4, quindi dispositivi che hanno almeno 7-8 anni sulle loro spalle ed ad oggi occupano giusto l’1% dei dispositivi ancora utilizzati nell’ecosistema android.

Comunque Android KitKat 4.4 va ricordato con rispetto, dato che è stato una delle versioni più interessanti (a suo tempo) rilasciate da Google.

Infatti questa versione software che ha permesso di utilizzare i launcher di terzi, l’introduzione della riproduzione dei video a schermo intero, gli elementi dell’interfaccia utente potevano diventare trasparenti, si attiva il supporto nativo per le porte ad infrarosso, e la funzionalità NFC per i pagamenti in mobilità.

