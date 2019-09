Google Play Store: arriva la modalità scura con Android 10

Il Google Play Store avrà la sua modalità scura grazie al sistema operativo Android 10 che supporterà nativamente le nuove versioni in arrivo.

Con l’ufficializzazione di Android 10 (Q) Google ha svelato che il nuovo sistema operativo tra le tante novità supporterà nativamente il tema scuro, che si potrà applicare anche alle applicazioni di terzi e non solo a quelle native.

Google Play Store arriva la modalità scura: si attiva al momento con Android 10

Tra le applicazioni native fino a pochi giorni fa rimanevano senza modalità notte solamente GMAIL e il Google Play Store.

Ieri Gmail ha finalmente iniziato a mostrare la dark mode, mentre oggi alcuni elementi del forum XDA Developers hanno notato che pure il Google Play Store ha una sua modalità scura.

Al momento sembra che la versione numero 16.6.25 dell’applicazione Play Store se installata su un dispositivo con la versione software Android 10, applica automaticamente il tema scuro quando serve.

I test sono stati effettuati su un Google Pixel 2 XL con Android 10, e pare che il test fallisce se si utilizzano altri dispositivi che non rispettano i requisiti software.

Queste sono alcuni Screenshot che comprovano l’uscita della dark mode per il Google Play Store:

Non sappiamo quando effettivamente il colosso americano rilascerà una versione scura anche per tutti i dispositivi che non utilizzano Android 10.

Pare infatti che al momento sia proprio Android 10 che permetta questa modalità lato server, e non tramite un vero aggiornamento dell’applicazione.

Per i dispositivi che non saranno aggiornati ad Android 10 infatti sarà necessario un aggiornamento del Play Store per avere all’interno dell’applicazione l’opzione della modalità scura.

Fonte: Via