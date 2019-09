Google Recorder dei Pixel 4 è disponibile al download (APK)

Potete scaricare l’applicazione nativa per registrare audio dei Google Pixel 4, Google Recoder, sul vostro smartphone Android grazie al file APK.

All’interno della ROM basata su Android 10 dei nuovi Google Pixel 4 e 4 XL gli sviluppatori hanno individuato una nuova app che permette di registrare l’audio.

Si chiamerebbe Google Recorder, e può essere provata in anteprima dato che quest’ultima è stata estrapolata in un file APK.

Google Recorder: ecco come funziona questa nuova app e dove scaricarla

L’applicazione Google Recorder è piuttosto semplice da utilizzare con un interfaccia pulita e di facile comprensione.

Appena aperta viene evidenziato un pulsante rosso che permette fin da subito di iniziare ad effettuare una registrazione audio.

Durante la registrazione l’applicazione mostra tutti i vari livelli dei suoni registrati e sotto a questo schema mostra un altro pulsante blu, che è quello della Pausa.

Quando l’utente mette in pausa la registrazione ha due opzioni: continuare a registrare o pure premere la spunta “salva” per salvare l’audio al momento registrato.

Automaticamente i file registrati prendono il nome a seconda del tempo registrato, ma possono essere personalizzati successivamente con il nome che più aggrada l’utente.

Le uniche impostazioni che potete trovare sono quelle di gestione del TEMA: può essere impostato in default (cambia a seconda di come è impostato il tema di sistema), in modalità scura o modalità chiara.

Essendo un applicazione che sarà pre-installata sul sistema operativo Android 10 destinato ai Google Pixel 4 e 4 XL non potete trovare l’applicazione al momento sul Google Play Store.

Potete però scaricarla in formato APK direttamente da questo LINK.

L’app dovrebbe funzionare bene su tutti i dispositivi aggiornati ad Android 10 o con almeno Android Pie 9.0; ovviamente non è garantito il funzionamento al 100% su tutti gli smartphone che rispecchiano tali requisiti.