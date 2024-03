Google Tensor G4 dei Pixel 9: i miglioramenti previsti

Il chipset Tensor G4 che sarà utilizzato sui prossimi Google Pixel 9 apporterà alcuni miglioramenti rispetto all’attuale Tensor G3: ecco i primi dettagli.

Un nuovo report proveniente dalla Corea del Sud sembra indicare dettagli che riguardano il processo produttivo del prossimo Tensor G3, con relative ottimizzazioni.

Google Tensor G4 primi rumors su ottimizzazioni del chipset dei prossimi Pixel 9

Secondo la fonte in Corea del Sud, Google avrebbe scelto Samsung per produrre i suoi prossimi chipset di quarta generazione.

Da quello che è trapelato si utilizzerà il processo produttivo a 4nm dell’azienda coreana, lo stesso che attualmente viene utilizzato per il chipset Exynos 2400 montato sui Galaxy S24 e S24 Plus in Europa.

Con questo processo produttivo il Tensor G4 dovrebbe ottenere miglioramenti nella gestione del calore, soprattutto quando è sotto sforzo per periodi medio-lunghi, garantendo di fatto prestazioni migliori, più costanti, e una maggiore efficienza energetica complessiva.

Di fatto il G4 dovrebbe migliorare a 360 gradi rispetto all’attuale Tensor G3 montato sui Pixel 8.

Sulla carta la produzione di massa del Tensor G4 dovrebbe avvenire poco dopo la fine della seconda metà del 2024, considerato che i Pixel 9 dovrebbero fare capolino sul mercato a fine settembre inizio ottobre di quest’anno.

Ma perché Google avrebbe scelto Samsung e non TSMC?

Secondo i rumors l’azienda americana avrebbe scelto la fonderia di Samsung perché TSMC ha già troppo potere contrattuale (produce già il 50% dei chipset per dispositivi mobili).

Inoltre il chipset Exynos 2400 prodotto dalle fonderie Samsung a 4nm sembra che sia stato ben accettato dai consumatori, che hanno scelto di acquistare un Galaxy S24 senza troppi problemi, superando le basse aspettative pre-vendita.

Ovviamente per il momento non ci sono ancora dettagli ufficiali da parte di Google o da parte di Samsung, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

