Google termina la licenza con Huawei: cosa succede adesso ai dispositivi attuali?

Google sotto pressione del governo USA non ha rinnovato la licenza temporanea con Huawei: cosa succede adesso con questi dispositivi android attuali dell’azienda cinese?

Molti di voi sapranno già che la scorsa settimana sotto pressione del governo USA, Google di fatto non ha rinnovato la licenza temporanea (di 90 giorni) con Huawei.

Huawei senza licenza Google Android: cosa succede adesso a tutti i dispositivi già in commercio?

Questo ha sicuramente messo in allarme tutti i clienti che hanno acquistato un dispositivo con sistema operativo android dell’azienda cinese.

Infatti molti consumatori temerebbero la fine degli aggiornamenti sul loro smartphone, e addirittura l’impossibilità di utilizzare i servizi Google già installati.

Huawei ovviamente è corsa subito ai ripari rilasciando un comunicato ufficiale tramite il proprio account Twitter: “Hi there, thank you for your message. There is no impact on existing devices. We will continue to share security and software updates to our devices, as we always have. If you have any questions, please let us know via DM“.

In parola povere Huawei conferma che non ci saranno cambiamenti su tutti gli smartphone android già commercializzati

Quest’ultimi continueranno a ricevere gli aggiornamenti, le patch di sicurezza e i servizi Google continueranno a funzionare.

Ovviamente per i servizi Google stiamo parlando di quei dispositivi che sono usciti sul mercato con la licenza, e non gli ultimi smartphone (ad esempio i P40) che non hanno insalato il Google Play Store e altri servizi Google.

Al momento non ci sono ancora ulteriori chiarimenti da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti su un possibile rinnovo della licenza di Huawei.

Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno novità in merito.

Fonte: Via Twitter