Google Wallet adesso supporta PayPal sui Galaxy Watch

Google Wallet ha aggiornato l’applicazione inserendo il supporto alla modalità di pagamento PayPal sui Galaxy Watch compatibili: ecco i dettagli da conoscere.

Finalmente dopo mesi di attesa l’applicazione Google Wallet per smartwatch ha aggiunto uno dei pagamenti in mobilità più conosciuti al mondo: stiamo ovviamente parlando di PayPal.

Va però detto che al momento ci sono limitazioni: paesi e smartwatch compatibili (scopriamole insieme)

Google Wallet aggiunge il supporto ai pagamenti con PayPal sui Galaxy Watch compatibili

Per prima cosa il pagamento tramite PayPal è abilitato su Google Wallet solo sugli smartwatch che supportano il sistema operativo Wear OS.

Samsung quindi ha tre indossabili compatibili: Galaxy Watch 4, Watch 5 e Watch 6.

Seconda considerazione, al momento il supporto è limitato agli utenti residenti negli Stati Uniti e in Germania.

Sicuramente nelle prossime settimane il numero di paesi si amplierà (non sappiamo quando e quali), quindi bisognerà portare ancora un po’ di pazienza per poter sfruttare questa forma di pagamento in mobilità anche in (si presume) Italia.

Come fare per aggiungere PayPal su Google Wallet per Galaxy Watch?

Per aggiungere un qualsiasi metodo di pagamento in Google Wallet su Galaxy Watch, basta aprire l’applicazione sul dispositivo indossabile.

Nel caso in cui l’utente non ha ancora aggiunto alcun metodo di pagamento sull’app il software mostrerà subito l’icona più, mentre se l’utente ha già aggiunto un metodo di pagamento dovrà scorrere verso il basso per vedere l’icona più.

Cliccando sull’icona più partirà la configurazione dell’applicazione sul telefono, e terminata la configurazione quest’ultima vi chiederà di aggiungere la forma di pagamento che preferite cliccando su “aggiungi sull’orologio”.

Ovviamente a questo punto l’utente dovrà selezionare PayPal (quando sarà disponibile anche in Italia), seguire le indicazioni a schermo e il gioco è fatto.

Da questo momento in poi si potrà utilizzare anche questa forma di pagamento sui Galaxy Watch 4, Watch 5 e Watch 6.

