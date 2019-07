HO. Mobile novità: è disponibile il servizio di autoricarica

Ho. Mobile da qualche giorno offre un nuovo servizio a disposizione del cliente: dal 22 luglio 2019 è infatti possibile attivare l’autoricarica.

Da qualche giorno, più precisamente da lunedì 22 luglio 2019, tutti i clienti dell’operatore virtuale Ho. Mobile (che funziona sulla rete fisica di Vodafone), possono usufruire di un nuovo servizio opzionale.

Ho. Mobile a fine luglio 2019 attiva il nuovo servizio autoricarica: come funziona?

Il servizio in questione si chiama autoricarica, e consente all’utente di effettuare una ricarica automatica dell’importo esatto per coprire il costo mensile del proprio profilo tariffario.

Un servizio molto utile per tutti coloro che sono un po’ distratti e a volte si dimenticano di effettuare il pagamento ogni mese.

Tutti coloro che sono interessati a questa funzionalità, possono attivare il servizio di autoricarica presso il sito web ufficiale di Ho. Mobile entrando nella sezione “Area Clienti“.

La ricarica automatica sarà addebitata due giorni prima del naturale termine dell’offerta mensile, e tutte le volte il cliente sarà avvisato tramite un SMS 24 ore prima dell’addebito.

Nel caso limite in cui l’autoricarica viene attivata giusto tra le 48-24 ore prima della scadenza temporale dell’offerta mensile, allora la ricarica automatica sarà effettuata entro le 24 ore prima della scadenza del profilo tariffario.

Se invece la vostra sim telefonica ha un credito negativo, l’autoricarica verrà effettuata il giorno successivo all’attivazione.

Ovviamente il nuovo servizio messo a disposizione da Ho. Mobile è disattivatile in qualsiasi momento tramite diversi canali: App ufficiale, Sito web ufficiale nella sezione clienti, oppure chiamando il numero telefonico dedicato al servizio clienti.

Dopo aver selezionato il metodo di pagamento dell’autoricarica, nel caso in cui quest’ultima non andasse a buon fine (avete digitato male i dati) il servizio non si disattiva, ma bisognerà aggiornare il metodo di pagamento (inserendo quello esatto) per ricevere le ricariche.

Il servizio di autoricarica può essere abbinato ad un singola SIM o più SIM selezionando anche lo stesso metodo di pagamento.

Nel caso in cui la vostra Sim telefonica Ho. Mobile viene disattivata, anche il servizio di autoricarica fa la stessa fine.

Infine se cambiate profilo tariffario, il costo dell’autoricarica si aggiornerà automaticamente inserendo l’importo da pagare della nuova offerta sottoscritta.

