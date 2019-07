Honor 10 e Honor 8X: dovrebbero ottenere la EMUI 10 e Android Q

Honor 10 e Honor 8X dovrebbero ricevere in futuro l’aggiornamento ad Android Q con interfaccia personalizzata EMUI 10: conferme da Honor India.

Se avete acquistato a suo tempo un Honor 10 o più recentemente un Honor 8X, oggi vi segnaliamo alcune interessanti notizie provenienti dalla sezione Indiana di Honor.

Honor 10 e Honor 8X: aumentano le possibilità dell’aggiornamento Android Q con EMUI 10

Il team dedicato allo sviluppo del software di Honor avrebbe infatti confermato la compatibilità dell’Honor 10 e dell’Honor 8X alla nuova versione software Android Q.

La notizia è stata diffusa tramite un account Twitter dell’azienda cinese.

Thank you for showing your interest for Android Q. We would like to inform you that our software team has already evaluated and confirmed the compatibility of Android Q upgrade with Honor 8X. — Honor India (@HiHonorIndia) 19 luglio 2019

Thank you for showing your interest for Android Q. We would like to inform you that our software team has already evaluated and confirmed the compatibility of Android Q upgrade with Honor 10. — Honor India (@HiHonorIndia) 18 luglio 2019

Attenzione: specifichiamo che questa notizia non conferma al 100% l’uscita di Android Q per questi due smartphone!

Infatti si tratta al momento di una valutazione su un possibile aggiornamento alla prossima versione del sistema operativo di Google, quindi i giochi non sono stati ancora del tutto decisi.

Bisognerà vedere se nelle prossime settimane il team di programmatori dell’azienda cinese riuscirà ad implementare il sistema operativo Android Q senza problemi su tutti e due gli smartphone.

I test saranno più complicati perché Huawei lancerà la nuova interfaccia EMUI 10 basata su Android Q, quindi potrebbero nascere alcune incompatibilità su dispositivi più vecchi, soprattutto se verranno implementata specifiche novità e ottimizzazioni hardware-software.

Per adesso quindi se possedete un Honor 10 o un Honor 8X non vi resta che sperare in future notizie ufficiali per quest’ultimo importante aggiornamento.

Vi ricordo infine che Huawei ha già rilasciato una lista ufficiale dei dispositivi che saranno aggiornati con alta probabilità ad Android Q con la prossima EMUI 10.