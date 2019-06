Honor 20 Pro certificazione Google ottenuta: prezzo e data vendita in Italia?

L’Honor 20 Pro ha finalmente ottenuto la certificazione Google: quando effettivamente Huawei inizierà la commercializzazione ufficiale in Europa (Italia)?

Alla fine, con qualche settimana di attesa, anche l’Honor 20 Pro ha ottenuto la certificazione Google per il sistema operativo Android.

Honor 20 Pro ottiene la certificazione Google: adesso potrà essere venduto in Europa (Italia)

Si trattava di una mancanza, dovuta al caos del ban di Huawei da parte di Google a causa dell’inserimento dell’azienda cinese nella black-list del governo americano.

Dato che Google (e il governo USA) hanno concesso tempo fa altri 90 giorni di licenza Android, Huawei è riuscita ad ottenere la certificazione anche per il fratello maggiore dell’attuale Honor 20, già in vendita in Italia.

Non ci sono ancora date ufficiali, ma abbiamo un periodo temporale di riferimento entro il quale l’Honor 20 Pro inizierà la commercializzazione in Europa e quindi anche in Italia.

Secondo quanto trapelato Huawei dovrebbe iniziare a vendere il 20 Pro in Italia entro la fine di luglio 2019 (entro poche settimane quindi).

Gli italiani dovrebbero poter acquistare la versione con 8GB di ram e 256GB di memoria interna, che secondo la fonte dovrebbe essere venduta ad un prezzo di listino pari a 599 euro.

Se non avete un idea generale di questo telefono, potete leggere le sue caratteristiche hardware principali.

Aspettiamoci comunque un comunicato ufficiale da parte di Huawei sul sito Honor, che darà un idea esatto della data e del prezzo di vendita di listino.

Fonte: Via