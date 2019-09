Honor 20S è ufficiale: prezzo e caratteristiche

Honor 20S è ufficiale: si tratta di una versione “economica” della gamma Honor 20 con processore depotenziato e multimedialità ridotta: prezzo e caratteristiche.

Huawei dopo aver presentato l’Honor Play 3 in Cina, ha presentato nel paese asiatico pure una versione “economica” della gamma Honor 20.

Honor 20s è ufficiale: ecco le principali caratteristiche dello smartphone

Il nuovo dispositivo prende il nome di Honor 20S e queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Processore e memoria

Per prima cosa la versione 20S cambia il processore: la serie Honor 20 normale ha infatti un chipset Kirin 980, mentre l’Honor 20S monta il chipset Kirin 810.

Le differenze prestazionali della CPU del Kirin 810 rispetto al Kirin 980 non è così evidente: cambia invece di molto la prestazione lato GPU.

Infatti la GPU Mali Mali-G52 MP6 del Kirin 810 è decisamente meno prestazionale rispetto alla GPU Mali-G76 MP10 del Kirin 980.

Per fare un esempio concreto il modello S20 con Kirin 810 non è in grado di registrare video in formato Ultra HD 4K a differenza dei modelli normali con Kirin 980.

Il Kirin 810 viene abbinato a 6-8GB di ram e fino a 128GB di memoria interna. Attenzione! Non è previsto lo slot per le microSD.

Multimedialità e display

Passando alla multimedialità troviamo la fotocamera anteriore selfie da 32MP posizionata nel forellino in alto a sinistra del display LCD IPS da 6.26 pollici di diagonale e risoluzione nativa FHD+.

Sulla scocca posteriore è presente la tripla fotocamera, composta da un sensore principale da 48MP (f/1.8 e supporto alla tecnologia binning dei pixel), da un sensore ultra-angolare da 8MP e uno da 2MP per le macro.

Rispetto al modello Honor 20 normale, il modello 20S non dispone della fotocamera grandangolare da 16MP e manca del sensore di profondità da 2MP.

Lato software per al camera rimane comunque la modalità Super Night Scene che sfrutta l’intelligenza artificiale.

Connettività, batteria e prezzi

Dalle immagini potete notare che il sensore delle impronte digitali non si trova ne sotto il display, ne sulla scocca posteriore: viene posizionato sulla scocca laterale.

La connettività prevede le stesse caratteristiche viste sui modelli Honor 20, mentre la batteria ha una capacità di 3750 mAh con supporto alla ricarica rapida da 20W (leggermente meno potente del modello normale).

Per quanto riguarda i prezzi di vendita in Cina, l’Honor 20S partirà per il modello base da 240 euro fino a salire a circa 280 euro per la versione con 8GB di ram.