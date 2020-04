Honor 30 Pro Plus ufficiale: nuova camera da 50MP, teleobiettivo e display 90hz

Ufficializzato oggi in Cina l’Honor 30 Pro Plus che incorpora una nuova fotocamera principale da 50MP, ha un teleobiettivo, un display 90Hz; il prezzo di vendita.

Huawei ha presentato oggi la nuova serie Honor 30 tra cui troviamo in evidenzia la versione Pr0 Plus che sembra essere un vero top di gamma.

Honor 30 Pro Plus: le principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita (in Cina)

Display e design

Il telefono si presenta con un display OLED da 6.57 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ 2340 x 1080 pixel, caratterizzato da angoli curvi e da una frequenza di aggiornamento a 90Hz.

La frequenza di campionamento del touch è a 180Hz e sotto il pannello troviamo pure lo scanner per le impronte digitali.

In alto a sinistra del display troviamo il doppio forellino che contiene la fotocamera anteriore principale per selfie e un sensore grandangolare.

Sulla scocca posteriore dalle dimensioni di 160.3 x 73.6 x 8.4 mm per 186 grammi di peso, troviamo la rifinitura in vetro con la scritta HONOR impresso a caratteri grandi e con un effetto smerigliatura.

Multimedialità

Tornando al comparto fotografico anteriore specifichiamo che la camera selfie principale ha un sensore da 32MP ( f/2.0, 26mm, 1/2.8″, 0.8µm), mentre la grandangolare ha un sensore da 8MP.

Punto forte dell’Honor 30 Pro Plus rispetto ai suoi fratelli minori, è la presenza di una nuova fotocamera posteriore principale da 50MP con sensore Sony IMX700 e grandezza pixel 1 / 1,28″.

Il sensore principale viene aiutato eventualmente dal teleobiettivo da 8MP che ha uno zoom ottico 5X e permette zoom ibridi fino a 50X.

C’è pure la fotocamera grandangolare da 16MP ( f/2.2, 18mm) che funge anche da fotocamera per le macro.

La bontà delle fotocamere sembra essere certificata da DxOMark con un punteggio complessivo di 125, il secondo miglior smartphone in classifica.

L’Honor 30 Pro Plus supporta pure le foto RAW sfruttando l’intelligenza artificiale: durante una lunga esposizione, cattura più scatti RAW e li fonde in un’immagine RAW per ulteriori modifiche.

Il telefono è in grado di registrare video in formato Ultra HD 4K a 60 fps.

Sono presenti poi gli altoparlanti stereo, ma è assente il jack da 3.5mm dedicato alle cuffie.

Processore e memoria

Su questo 30 Pro Plus viene montanto il chipset più moderno e potente di Huawei, ovvero HiSilicon Kirin 990 5G con GPU Mali-G76 MP16.

Al Kirin 990 5G vengono affiancati due varianti di memoria:

8GB di ram e 256GB di rom;

12GB di ram e 256GB di rom.

La memoria interna è comunque espandibile utilizzando NM (Nano Memory).

Connettività

E’ uno smartphone che supporta la connettività 5G (ovviamente compatibile con LTE 4G) dual sim, ha il Wifi 6 dual band, il Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, il chipset NFC, la porta ad infrarossi, la porta USB Type C 3.1.

Batteria

Forse l’Honor 30 Pro Plus non sarà un battey-phone considerato che utilizza una batteria da 4000 mAh, che comunque supporta la ricarica rapida via cavo fino a 40W e pure la ricarica wireless fino a 27W.

Prezzo e disponibilità dell’Honor 30 Pro Plus

Il dispositivo sarà disponibile alla vendita in Cina a partire dal 21 aprile 2020 nelle colorazioni nero, verde e argento con le lettere HONOR smerigliate.

Il prezzo di vendita della versione da 8GB di ram e 256GB di rom è di 4999 Yuan ovvero circa 647 euro, mentre la versione top con 12GB di ram e 256GB di rom costa 5499 Yuan ovvero circa 712 euro.

Non abbiamo informazioni in merito alla diffusione dello smartphone in Europa e quindi anche in Italia.