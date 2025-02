Honor 400 prime specifiche svelate dei successori della serie Honor 200

Svelate alcune delle presunte specifiche hardware della serie Honor 400 gli smartphone che seguiranno gli Honor 200 anche in Europa? Ecco i dettagli.

Secondo recenti rumors la prossima serie Honor 400 dovrebbe arrivare in Cina entro la fine della metà di quest’anno, e oggi possiamo darvi una serie di dettagli sulle presunte caratteristiche.

Honor 400 la serie dopo Honor 200: ecco le presunte specifiche hardware

Da quello che è trapelato sembra che gli Honor 400 si presenteranno con due modelli al lancio: il modello base e quello Pro.

Il modello base dovrebbe avere un display OLED piatto da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione nativa 1.5K, mentre la versione Pro dovrebbe avere un display da 6.78 pollici curvo ai bordi sempre con risoluzione 1.5K.

Entrambi gli smartphone dovrebbero utilizzare il chipset (non ancora annunciato) Snapdragon 7 Gen 4, anche se alcuni rumors affermano che la versione Pro potrebbe contare sullo Snadpragon 8 Gen 3.

Si pensa poi che tutti e due gli smartphone utilizzeranno una batteria interna da ben 7000 mAh, anche se non vengono indicate le specifiche di ricarica rapida.

Altri rumors affermano che Honor potrebbe lanciare anche una versione mini della serie Honor 400, con un probabile display intorno ai 6.3 pollici di diagonale.

Non sappiamo se tutti questi nuovi dispositivi saranno annunciati anche in Europa, o solo alcuni di questi usciranno dal mercato cinese.

Ad esempio la serie Honor 300 non è mai arrivata da noi, ma è rimasta disponibile solo in Cina.

Comunque mancano ancora diverse informazioni come ad esempio il comparto fotografico, il quantitativo di ram e memoria interna, la connettività etc, e per questo dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte le informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

