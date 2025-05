Honor 400 Pro ufficiale: prezzo promo e caratteristiche

Ufficializzato il nuovo Honor 400 Pro in Italia: queste sono le caratteristiche principali e il prezzo di vendita (in promo).

La serie successiva alla Honor 200 è arrivata in Italia, saltando la generazione 300: stiamo ovviamente parlano degli Honor 400.

Qua analizziamo le caratteristiche della versione Pro.

Honor 400 Pro è ufficiale in Italia: caratteristiche da conoscere

Display e Design

Lo smartphone si presenta con dimensioni pari a 160.8 x 76.1 x 8.1 mm con un peso di 205 grammi.

E’ disponibile nei colori Midnight Black, Lunar Grey e la scocca gode della certificazione IP68/69 per la resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Il display è un unità AMOLED da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione 2800 x 1220 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto standard HDR e una luminosità di picco (HDR) fino a 5000 nits.

Sotto il display troviamo lo scanner per le impronte digitali, con tecnologia ottica

Processore e memoria

L’Honor 400 Pro utilizza il chipset Octa-Core con processo produttivo a 4nm Snapdragon 8 Gen 3 e GPU Adreno 750, abbinato a 12GB di ram LPDDR5 e 512GB di memoria interna UFS 4.0.

La memoria interna non è espandibile.

Multimedialità

A livello di multimedialità lo smartphone presenta tre fotocamere posteriori:

Principale da 200 MP, f/1.9, (grandangolo), 1/1.4″, PDAF, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

Teleobbiettivo da 50 MP, f/2.4,1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, zoom ottico 3x

Ultra Grandangolare da 12 MP, f/2.2, 112˚, AF

Per quanto riguarda gli scatti selfie, troviamo un doppio sensore 50 MP, f/2.0, (grandangolo) + 2MP f/2.4, (profondità).

Lo smartphone è in grado di registrare video in formato 4K anche con la camera selfie oltre che quelle posteriori.

Sono presenti gli altoparlanti stereo, ma manca il classico jack da 3.5mm.

Connettività

Come connettività troviamo:

Supporto Dual SIM 5G + eSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 dual band

Bluetooth 5.4

GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS

Chipset NFC

Porta ad infrarossi

Porta USB Type C 2.0

Batteria e sistema operativo

Come batteria il nuovo smartphone 400 Pro integra un unità da 5300 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 100W.

C’è pure la ricarica wireless da 50W e quella inversa fino a 5W.

Secondo il produttore cinese servono giusto 39 minuti per ricaricare la batteria da zero a cento.

L’Honor 400 Pro debutta nativamente con Android 15 e interfaccia personalizzata MagicOS 9.0.

L’azienda cinese promette 6 anni di aggiornamenti Android, quindi il telefono riceverà fino ad Android 21, e Android 16 entro la fine del 2025.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 è capace di sfruttare le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

C’è per esempio la nuova funzione immagine AI in video che permette di trasformare le foto in brevi video, oltre alle classifiche funzionalità sottotitoli AI, traduzione AI, strumenti di scrittura AI, riepilogo AI e altro ancora.

Prezzo e disponibilità in Italia dell’Honor 400 Pro

L’Honor 400 Pro ha un prezzo di listino di 799,90 euro, ma la promo earlybird che trovate sul nostro canale Telegram HWBrain, prevede:

150 euro di sconto con coupon: il prezzo scende a 649,90 euro

In regalo Cuffie HONOR CHOICE Earbuds Clip del valore di 149,90 euro + Caricabatteria HONOR SuperCharge Power Adapter GaN Slim (Max 100W) del valore di 59,90 euro + HONOR Care+ : 180 giorni di sostituzione senza riparazione x 1 volta (Prezzo 69,90 euro)





Possibilità di pagare il tutto a rate senza interessi in 24 mesi

