Honor 400 specifiche e prezzo in Europa svelati: i dettagli

Svelate le principali caratteristiche del prossimo Honor 400: ecco i dettagli sull’hardware e sul prezzo di vendita in Europa.

Dopo il lancio dell’Honor 400 Lite, l’azienda cinese sta lavorando per la commercializzazione dei prossimo smartphone serie 400 in Europa.

Grazie ai recenti dettagli possiamo svelarvi prezzo e specifiche finali.

Honor 400 ecco le sue caratteristiche principali e il prezzo di vendita in Europa: i rumors

Si prevede che Honor lancerà sul mercato due nuovi smartphone della serie 400 dopo la prima variante Lite: la versione base e quella PRO.

Da quello che sappiamo l’Honor 400 dovrebbe debuttare entro la fine di questo mese (maggio 2025).

Lo smartphone avrebbe dimensioni pari a 156.5 X 74.6 X 7.3mm per 184 grammi di peso, con scocca certificata IP65 nei colori nero e grigio.

Si prevede un display Amoled da 6.55 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+, frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità di picco di 5000 nits (ovviamente non su tutto il display).

Al suo interno sarebbe stato scelto il chipset Snapdragon 7 Gen 3 abbinato a 8GB di ram e 256-512GB di memoria interna (che non è espandibile).

Lato multimedialità si parla di un sensore principale da 200MP con apertura lenti f/1.9, di una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP con angolo di 112 gradi e di una camera selfie da 50MP f/2.0.

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5300 mAh con supporto ricarica rapida via cavo SuperCharge da 66 W.

Ovviamente l’Honor 400 debutterà con Android 15 e avrà l’interfaccia personalizzata MagicOS 9.0.

Per quanto riguarda i prezzi di vendita in Europa, la versione base 8-256GB dovrebbe costare di listino 499 euro, con probabilmente la versione 8-512GB a 20-30 euro in più.

Comunque dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte le informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

