Honor 50 arriva il 16 giugno con Snapdragon 888 e Servizi Google in Europa

Ufficializzata la data di presentazione in Cina della prossima gamma Honor 50, che in Europa sarà commercializzato con i servizi Google: i dettagli conosciuti.

Oggi Honor, che vi ricordiamo non fa più parte di Huawei, ha annunciato tramite un video pubblicitario dell’arrivo della sua nuova serie di smartphone.

Stiamo parlando della serie Honor 50 che sarà presentata ufficialmente in Cina in data 16 giugno 2021.

Gamma Honor 50 in arrivo: ecco i dettagli che sappiamo

La serie dovrebbe essere composta da tre dispositivi diversi: Honor 50 (base), 50 Pro e 50 Pro+.



I primi due dovrebbero utilizzare il chipset Snapdragon 778G, mentre il terzo (il più pompato) utilizzerà il chipset Snapdragon 888.

Si prevede l’utilizzo di ram con tecnologia LPDDR5 (almeno 8GB) e memorie interne UFS 3.1 da almeno 128GB per il modello Pro+.

Sempre il modello Honor 50 Pro + dovrebbe montare un display Amoled da 6,79 pollici di diagonale con risoluzione nativa QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Per questo modello è prevista poi una batteria interna da 4400 mAh che dovrebbe supportare la ricarica rapida a 60W o 100W via cavo, e una ricarica wireless a 50W.

Lato multimedialità ci dovrebbe essere un sensore principale da 50MP, una ultra-grandangolare da 13MP, un teleobbiettivo da 8MP e un unità TOF 3D.

Frontalmente è prevista una doppia fotocamera per selfie: 32MP + 8MP (principale e ultra-grandangolare).

La nuova Gamma Honor 50 inizierà la commercializzazione in Cina entro la fine di giugno 2021, mentre per il mercato globale la data non è stata ancora specificata.

Si pensa comunque che i nuovi dispositivi saranno commercializzati pure in Europa e godranno ufficialmente di tutti i servizi Google annessi.