Honor 50 arriva in Italia con i servizi Google: prezzo ancora sospeso

Arriva la conferma ufficiale che l’Honor 50 sarà acquistabile in Italia e avrà i Servizi Google: prezzo ancora da definirsi.

Non molto tempo fa l’ex posseduta di Huawei, Honor, ha svelato i suoi nuovi dispositivi per il suo rilancio in Cina ma soprattutto sui mercati internazionali.

Infatti Honor separandosi da Huawei non è più soggetta al ban da parte del governo americano, e può vendere smartphone con sistema operativo Android e Servizi Google annessi.

Honor 50 arrivano in Europa/Italia: ecco i dettagli conosciuti al momento

I primi dispositivi che arriveranno in Europa con i servizi Google dell’azienda cinese saranno gli Honor 50.

Non conoscete gli Honor 50? Queste sono le principali caratteristiche hardware.

Oggi abbiamo la conferma sul sito ufficiale Honor Italia, che al meno il modello Honor 50 sarà acquistabile anche nel nostro paese in quattro colori disponibili:

Midnight Black

Frost Crystal

Emerald Green

HONOR CODE

Lo smartphone sarà venduto nelle varianti di memoria 6/128 e 8/256GB, ma sfortunatamente il prezzo di vendita ufficiale non è stato ancora svelato.

Per quanto riguarda la presunta data di commercializzazione, sembra che Honor presiederà un evento mediatico a Berlino in data 26 ottobre 2021.

Sulla carta le vendite dovrebbero iniziare il giorno dopo la presentazione ufficiale, ovvero dal 27 ottobre 2021.

Non ci resta che aspettare futuri dettagli al riguardo, per conoscere quando e a che prezzo gli Honor 50 saranno commercializzati anche in Italia.