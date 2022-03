Honor 50 e 50 Lite aggiornamento ad Android 12: le date

Ecco le date ufficiali su quando gli Honor 50, 50 Lite otterranno l’aggiornamento ad Android 12 con interfaccia personalizzata Magic UI 6.0: i dettagli.

Dopo aver annunciato la nuova interfaccia Magic UI 6.0 sui nuovi smartphone presentati durante il MWC 2022, Honor ha rilasciato la roadmap ufficiale di un paio di smartphone già commercializzati in Italia.

Stiamo parlando dell’Honor 50 e dell’Honor 50 Lite.

Honor 50 e 50 Lite ecco la roadmap con date dell’aggiornamento ad Android 12 con Magic UI 6.0

Vi diciamo che al momento la roadmap dell’aggiornamento per questi due smartphone si riferisce al mercato cinese.

Questo significa che la data di rilascio di Android 12 per la versione globale di questi due telefoni potrebbe non essere la stessa.

In sostanza gli utenti Europei/Italiani potrebbero dover aspettare anche qualche settimana in più rispetto a quelli cinesi.

Secondo quanto affermato dall’azienda cinese l’Honor 50 inizierà ad aggiornarsi ad Android 12 in Cina a partire dal secondo trimestre di quest’anno, quindi in una data compresa tra aprile e giugno 2022.

Invece la versione 50 Lite dovrà aspettare un po’ di più: si aggiornerà solamente dal terzo trimestre 2022, quindi in una data compresa tra il mese di luglio e settembre di quest’anno.

Ovviamente stiamo parlando del classico aggiornamento OTA (over the air) direttamente da smartphone, e non firmware da installare manualmente.

Vi ricordo che con l’arrivo della Magic UI 6.0 ed Android 12, i possessori di un Honor 50 e 50 lite potranno notare novità come:

miglioramenti al multitasking e alla privacy;

l’introduzione di Honor Share, che permette la condivisione di display, tastiera e mouse tra il telefono e un laptop, oltre al classico trasferimento di file;

prestazioni migliorate nel Gaming con GPU Turbo X;

un utilizzo ridotto della RAM;

connettività wireless più stabile.

