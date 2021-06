Honor 50 primo video e immagini dal vivo del prossimo smartphone 5G (con servizi Google?)

Svelato un primo video dal vivo con annesse immagini del prossimo Honor 50 il nuovo smartphone 5G che dovrebbe debuttare anche in Europa con i servizi Google.

Sappiamo con certezza che gli smartphone 5G della serie Honor 50 (tre modelli) saranno presentati ufficialmente in Cina in data 16 giugno 2021.

Ci sono buone probabilità che almeno un paio di questi dispositivi arrivino pure sul mercato europeo con annessi i servizi Google (Honor non fa più parte di Huawei).

Honor 50 svelato in immagini e in un video dal vivo: ecco il design ufficiale

Oggi sul web sono state diffuse alcune immagini dal vivo e un video che riprendono il modello base della serie, ovvero l’Honor 50 liscio (almeno sulla carta).

Da quello che possiamo vedere questo dispositivo uscirà sul mercato in almeno quattro distinte colorazioni: nero, grigio, verde e Gradiente (scocca molto riflettente).

Sulla scocca possiamo notare il comparto fotografico con il design circolare, e la presenza di quattro sensori che miglioreranno mano mano che si passerà dalla versione liscia, a quella Pro e quella Pro Plus.

Analizzando sempre il design possiamo notare l’altoparlante nella griglia inferiore, la porta usb Type C ma non vediamo lo scanner per le impronte digitali.

Infatti quest’ultimo dovrebbe essere posizionato sotto il display, considerato che lo smartphone debutterà con un display Amoled.

Sfortunatamente le immagini e il video non mostrano l’Honor 50 frontalmente: forse perché è la parte più banale del dispositivo considerato il design posteriore.

Fonte: Via Twitter