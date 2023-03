Honor 70 Lite svelato, tutte le caratteristiche e prezzo

Honor ha annunciato un nuovo smartphone economico chiamato Honor 70 Lite, che sarà disponibile nei mercati globali.

Nonostante il costo contenuto, il telefono offre una gamma decente di funzionalità, tra cui un modesto display, fotocamere capaci e una grande capacità della batteria. Ecco una panoramica delle specifiche, delle caratteristiche e del prezzo dell’Honor 70 Lite.

Specifiche e caratteristiche dell’Honor 70 Lite

La parte frontale del nuovo dispositivo è costruita intorno a un display LCD da 6,5 pollici con una risoluzione di HD+ e un refresh rate di 60Hz. Sotto il cofano, il 70 Lite presenta il chipset Snapdragon 480+. L’SoC è accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage nativo.

La parte posteriore dell’Honor 70 Lite include un’isola fotocamera quadrata, che ospita tre fotocamere. Queste includono una fotocamera principale da 50 megapixel e due fotocamere da 2 megapixel per informazioni macro e di profondità. Il telefono dispone anche di una fotocamera frontale da 8 megapixel.

Il telefono è dotato anche di una grande batteria da 5.000mAh che supporta la ricarica rapida da 22,5W tramite una porta USB-C. Il telefono funziona con il sistema operativo Android 12, sovrapposto con Magic UI 6.1. Le funzioni di sicurezza disponibili sul dispositivo includono lo sblocco del viso e un sensore di impronte digitali laterale. Offre altre funzionalità come la doppia SIM, il 5G, il Wi-Fi 802.11ac, il Bluetooth 5.1, il GPS e una presa audio da 3,5 mm. Misura 163,66 x 75,13 x 8,68 mm.

Prezzo e disponibilità:

Per i consumatori interessati, l’Honor 70 Lite è disponibile in tre colori – Titanio Argento, Blu Oceano e Nero Mezzanotte. È disponibile al prezzo di 199 sterline nel Regno Unito ed è disponibile in una singola configurazione che offre 4 GB di RAM e 128 GB di storage.