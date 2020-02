Honor 9X Pro e View 30 Pro ufficiali in versione Globale per l’Europa

Huawei ha ufficializzato le versioni globali dell’Honor 9X Pro e del Honor View 30 Pro: attenzione però non hanno i servizi Google sostituiti dal HMS.

Oggi Huawei ha ufficializzato per il mercato europeo, quindi anche per l’italia, due smartphone che sono stati presentati in Cina qualche mese fa.

Stiamo parlando della versione globale del Honor 9X Pro e dell’HOnor View 30 Pro.

Honor 9X Pro e Honor View 30 Pro disponibili le versioni Globali: i dettagli

Entrambi i dispositivi arriveranno nel vecchio continente rispettivamente con il sistema operativo Android 9 (per 9X Pro) e Android 10 (View 30 Pro) ma senza i servizi Google.

I servizi Google saranno sostituiti dalle applicazioni native presenti nel HMS (Huawei Mobile Services).

Honor 9X Pro

L’Honor 9X Pro arriverà sicuramente in Italia ad un prezzo di listino che si prevede essere pari a 249 euro con vendite a partire da marzo 2020.

Queste sono le principali caratteristiche hardware del Honor 9X Pro:

Display LTPS IPS da 6.59 pollici di diagonale e risoluzione nativa FHD+ 2340 x 1080 pixel in formato 19.5:9;

Chipset Kirin 810 abbinato a 8GB di ram e fino a 256GB di memoria interna;

Tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP, f/1.8, 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, grandangolare 8 MP, f/2.4, 13mm e di profondità da 2MP;

Fotocamera anteriore a POP UP da 16MP con apertura lenti f/2.2;

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual Band, Bluetooth 4.2, Radio FM, A-GPS, GLONASS, BDS, scanner per le impronte digitali su scocca laterale, porta USB Type C;

Batteria interna da 4000 mAh con supporto alla ricarica standard a 10W;

Dimensioni pari a 163.1 x 77.2 x 8.8 mm per 206 grammi di peso.

Honor View 30 Pro

L’altro smartphone che sarà disponibile a livello globale è l’Honor View 30 Pro, ma al momento non ci sono ancora indicazioni chiare se arriverà in Italia.

Il prezzo e la disponibilità sono ancora sconosciuti.

Dal punto di vista hardware queste sono le principali caratteristiche hardware dell’Honor View 30 Pro:

Display LCD IPS da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel) in formato 20:9;

Chipset Kirin 990 5G abbinato a 8GB di ram e fino a 256GB di memoria interna;

Tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 40 MP, f/1.6, 27mm, 1/1.7″, PDAF, Laser AF, OIS; teleobiettivo da 8MP f/2.4, 80mm, 1/4″, PDAF, Laser AF, OIS, 3x zoom ottico; grandangolare da 12 MP, f/2.2, 16mm, 1.4µm, PDAF, Laser AF;

Doppia fotocamera anteriore: principale da 32 MP, f/2.0, 26mm, 1/2.8″, 0.8µm; secondaria grandangolare da 8 MP, f/2.2, 17mm;

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Banda, Bluetooth 5.1, porta ad infrarossi, radio fm, chipset NFC, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, scanner per le impronte digitali sulla scocca laterale, porta USB Type C;

Batteria interna da 4100 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 40W via cavo;

Dimensioni pari a 162.7 x 75.8 x 8.8 mm per un peso totale di 206 grammi.

Vedremo se nei prossimi giorni ci sarà la conferma o meno della commercializzazione in Italia del View 30 Pro.