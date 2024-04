Honor Magic 5 Pro si aggiorna ad Android 14 con MagicOS 8 internazionale

Honor Magic 5 Pro ha iniziato a ricevere l’aggiornamento MagicOS 8 basato su Android 14 a livello internazionale: ecco i dettagli da conoscere.

Chi possiede un Honor Magic 5 Pro penso che sappia molto bene che in Cina lo smartphone è stato aggiornato all’interfaccia MagicOS 8 basata su Android 14 ormai da un paio di mesi.

Finalmente, dopo un certo ritardo, l’azienda cinese ha finalmente iniziato a rilasciare anche la rom per gli smartphone venduti fuori dal paese asiatico.

Honor Magic 5 Pro ecco MagicOS 8 con Android 14 internazionale: i dettagli conosciuti al momento

Sulla popolare piattaforma di Reddit un numero crescente di utenti ha iniziato a segnalare l’arrivo dell’aggiornamento in questione tramite la classica modalità OTA (over the air).

Il telefono ha infatti iniziato a ricevere il nuovo firmware seriale 8.0.0.131(C636E4R2P2) che comunque potrebbe cambiare da paese a paese dal peso di circa 3GB.

L’aggiornamento è piuttosto consistente e il change-log evidenzia sette distinte categorie di novità che possono essere così riassunte:

nuova interfaccia più fluida nelle animazioni

interfaccia migliorata e più fluida nella gestione del multitasking e multi app

la schermata iniziale è stata migliorata con Magic Capsule (monitoring e azioni rapide) e Quick Services (creazione di shortcuts)

miglioramenti nell’editing dei media in modo più facile e intuitivo

una maggiore durata della batteria con la nuova modalità Ultra Power Saving

aggiunte funzionalità di sicurezza come Parallel Space, una cartella sicura per app, foto e video etc.

Se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento sul vostro Honor Magic 5 Pro, vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare vi consigliamo di:

effettuare un backup completo, o dei dati più importanti salvati sullo smartphone liberare spazio nella memoria interna se necessario (almeno 5-6GB liberi) iniziare a scaricare e installare il nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Fonte: Via

