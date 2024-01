Honor Magic 6 la serie ha una data di presentazione ufficiale (in Cina)

Svelata ufficialmente al data di annuncio della prossima serie Honor Magic 6 che avverrà nel mese di gennaio 2024: ecco quello che sappiamo.

Questo mese anche Honor presenterà i suoi nuovi smartphone che faranno parte della serie Magic 6, e il tutto è stato certificato dal CEO George Zha che ha diffuso anche alcune immagini render del modello Pro.

Honor Magic 6: la serie sarà presentata in Cina a gennaio 2024

Aggiornamento last minute: l’Honor Magic 6 Lite è già disponibile in Italia sullo store ufficiale ad un prezzo prevendita scontato di 349 euro invece di 399 euro di listino ufficiale

Fine aggiornamento last minute.

Per la precisione la serie Honor Magic 6 sarà annunciata in un evento mediatico che si terrà in Cina in data 10 gennaio 2024.

Sulla carta dovrebbero essere presentati tre modelli: Magic 6 Lite, Magic 6 e Magic 6 Pro.

George Zha, il CEO dell’azienda cinese, ha diffuso alcune immagini ufficiale che mostrano l’aspetto definitivo del modello Pro, evidenziando quali sono stati gli elementi che ne hanno ispirato il design.

Il colore e il design è stato ispirato dal metodo di taglio della pietra nel 19esimo secolo e secondo la vitalità della natura che ci circonda.

Gli smartphone dovrebbero essere disponibili nei colori nero, verde, viola e bianco.

Dalle immagini vediamo anche che il modello Pro avrà 3 fotocamera posteriori, di cui un teleobiettivo periscopio capace di uno zoom digitale fino a 100x e una fotocamera principale ad apertura variabile.

Si prevede che almeno il modello Pro verrà venduto in tre varianti di memoria interna: 256GB, 512GB e 1TB.

La serie Honor Magic 6 Pro debutterà poi con la nuova interfaccia MagicOS 8.0 basata su Android 14.

Sfortunatamente al momento non ci sono ancora informazioni su prezzo, e sulle date di commercializzazione.

