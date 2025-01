Honor Magic 7 Pro è ufficiale in Italia: prezzo subito scontato di 300 euro

Ufficializzato in Italia l’Honor Magic 7 Pro in Italia: il prezzo è già scontato di 300 euro con un coupon speciale. Ecco i dettagli che dovete conoscere.

Il nuovo smartphone top di gamma Honor Magic 7 Pro che si candida ad essere uno dei migliori camera phone del 2025, considerato che il precedente Honor Magic 6 Pro è considerato al momento un top 3 per molti recensori.

Oggi vi segnaliamo il prezzo di vendita in Italia e la possibilità di ottenere subito uno sconto di 300 euro.

Honor Magic 7 Pro ufficiale in Italia: prezzo e principali caratteristiche

Il nuovo Magic 7 Pro è stato lanciato da Honor in Italia con un prezzo di vendita di listino pari a 1299,90 euro nella sua unica versione da 12GB di ram e 512GB di memoria interna.

Il telefono punta a impressionare i consumatori grazie all’utilizzo del chipset Snapdragon 8 Elite che offre le migliori prestazioni attuali per uno smartphone Android e un ottima autonomia grazie al consumo ridotto e alla batteria interna da 5270 mAh.

La batteria supporta la ricarica rapida via cavo a 100W (il telefono si ricarica in appena 33 minuti) e una veloce ricarica rapida wireless da 80W (ricarica in circa 44 minuti).

Il comparto fotografico sicuramente è il punto forte del telefono con la tripla fotocamera posteriore composta da:

Fotocamera principale da 50 MP, f/1.4-2.0, 23 mm (grandangolare), 1/1.3″, 1.2µm, PDAF a doppio pixel, OIS

Teleobbiettivo periscopico da ben 200 MP, f/2.6, 69 mm, 1/1.4″, PDAF, OIS, zoom ottico 3x

Ultra Grandangolare da 50 MP, f/2.0, 12 mm, 122˚, 1/2.88″, 0.61µm, PDAF a doppio pixel

Le foto selfie vengono scattate dal sensore anteriore da 50 MP, f/2.0, 22 mm (grandangolo), 1/2.93″, 0.6µm, AF.

Il sensore selfie è capace di registrare video pure in formato 4K a 60 fps, ma i sensori principali arrivano all’8K 24 fps.

Il display è un ottima unità OLED da 6.8 pollici di diagonale, risoluzione 2800 x 1280 pixel, 1 miliardo di colori, 120Hz, Dolby Vision, HDR, 1600 nit (HBM), 5000 nit (picco).

La connettività presenta gli standard più recenti, come il Wifi 7, il Bluetooth 5.4, la porta USB Type C 3.2 con uscita video, lo scanner per le impronte digitali sotto il display con tecnologia ad Ultrasuoni.

La scocca dello smartphone in metallo è rifinita in vetro posteriore ed è certificata IP68 + IP69, con uno spessore contenuto in 8.8mm e un peso di 223 grammi.

Lo smartphone esce sul mercato direttamente con Android 15, sarà aggiornato fino ad Android 20 e avrà 5 anni di supporto patch di sicurezza.

Grazie al potente chipset Snapdragon 8 Elite supporta le principali funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Honor Magic 7 Pro ecco come ottenere lo sconto di 300 euro

Potete acquistare il nuovo Honor Magic 7 Pro al prezzo di 999,99 euro IVA e spedizione inclusa seguendo i dettagli sul nostro canale Telegram HWBrain dove vi verrà indicato il coupon di 300 euro.

Oltre allo sconto di 300 euro, l’offerta early-bird che dura fino al 31 gennaio 2026 prevede omaggi: una cover, il caricabatteria ufficiale da 100W e 180 giorni di assicurazione con sostituzione dello smartphone (invece che riparazione) in caso di guasto.

Inoltre se permutate il vostro smartphone usato potrete ottenere un ulteriore sconto di 100 euro seguendo le istruzioni sul nostro canale Telegram.

