Honor Magic V5 immagini dal vivo e video unboxing: le specifiche svelate

Il successore dell’attuale Honor Magic V3 si mostra in alcune immagini dal vivo e in un primo video Unboxing: ecco il nuovo Honor Magic V5 in anteprima.

Il prossimo smartphone pieghevole Honor Magic V5, che sulla carta sarà tra i più sottili sul mercato, sembra che non abbia più misteri.

Infatti ci sono le prime immagini dal vivo e addirittura un video unboxing.

Honor Magic V5 si mostra in un video unboxing e prime immagini dal vivo: le specifiche svelate

Si pensa che il prossimo Magic V5 sarà ufficializzato da Honor in Cina il prossimo 2 luglio 2025, e a conferma di ciò sono stati svelati molti dettagli sul telefono.

Per prima cosa godetevi un primo video unboxing ufficioso.

Ci sono poi anche varie immagini dal vivo diffuse dall’informatore cinese Digital Chat Station.

Oltre a questo possiamo elencarvi anche le principali caratteristiche hardware del prossimo Honor Magic V5

Il Magic V5 avrà uno spessore di 8.8mm quando è chiuso e un peso complessivo di circa 217 grammi; risulta quindi leggermente più settile e leggero rispetto al Magic V3 (9,2 mm chiuso, 226 grammi peso).

Utilizza una nuova cerniera a molla per facilitare l’apertura e la chiusura del telefono, che può essere ruotata di 70° e 90° se si vuole mantenere lo smartphone semi aperto.

La scocca è certificata IP68/69, un passo veramente importante per la resistenza all’acqua e alla polvere per un dispositivo pieghevole.

Il display esterno ha una dimensione pari a 6.45 pollici di diagonale, con tecnologia OLED, mentre il display interno pieghevole (sempre OLED) raggiunge i 7.95 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 120Hz e una risoluzione nativa 2K.

Al suo interno l’Honor Magic V5 utilizzerà il chipset Snapdragon 8 Elite, abbinato a ram LPDDR5X Ultra e memoria interna UFS 4.1

Come multimedialità è previsto l’utilizzo di una tripla fotocamera posteriore da 50MP: principale, teleobbiettivo e ultra grandangolare.

Ci sono poi due camere selfie da 20MP: una nel display esterno e una nel display interno.

Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 6100 mAh con ricarica via cavo a 66W e ricarica wireless a 50W.

Attenzione però: trattandosi del modello destinato alla Cina, il modello Europa potrebbe avere una batteria più piccola.

Per adesso comunque, finché non ci sarà l’ufficialità da parte dell’azienda cinese, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

