Honor Magic6 Lite ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche

Disponibile in Italia il nuovo Honor Magic6 Lite: ecco il prezzo di vendita e le principali caratteristiche hardware.

Dopo la presentazione a dicembre 2023 in Cina, è disponibile anche nel nostro paese il più “economico” smartphone 5G della nuova serie Magic6 di Honor: vediamo di conoscere meglio le sue caratteristiche principali.

Honor Magic6 Lite in Italia: quanto costa e le sue principali caratteristiche

Display e design

L’Honor Magic6 Lite si presenta con un display Amoled da 6.78 pollici di diagonale, risoluzione 2652 x 1220 pixel, colori 1B (1 miliardo di colori), frequenza di aggiornamento a120 Hz, e luminosità di picco a 1200 nits.

Sotto il display troviamo lo scanner per le impronte digitali.

Lo smartphone ha dimensioni pari a 163.6 x 75.5 x 8 mm per un peso di 185 grammi.

La scocca è certificata IP53 ed è disponibile nei colori Sunrise Orange, Midnight Black, Emerald Green.

Processore e memoria

Honor per il Magic6 Lite ha scelto il nuovo chipset Snapdragon 6 Gen 1, un Octa-Core a 4nm (4×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) con GPU Adreno 710.

Il chipset viene abbinato a 8GB di ram e 256GB di memoria interna, ma attenzione non c’è lo slot per microSD quindi la memoria non è espandibile.

Multimedialità

A livello multimediale troviamo una tripla fotocamera posteriore:

Sensore principale da 108MP, apertura lenti f/1.8, 1/1.67″, PDAF

Ultra grandangolare da 5MP f/2.2

Macro da 2MP f/2.4

Come fotocamera anteriore dedicata ai selfie troviamo un sensore da 16 MP, f/2.5.

Il telefono è in grado di registrare video in formato 4K a 30 fps (la fotocamera anteriore solo a 1080P).

L’audio è discreto: non ci sono gli altoparlanti stereo e manca il classico jack da 3.5mm.

Connettività

A livello di connettività l’Honor Magic6 Lite si presenta con connessione 5G dual sim, Wi-Fi AC dual band, Bluetooth 5.1, chipset NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, porta USB Type C.

Batteria

Lo smartphone viene alimentato da una batteria da 5300 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo a 35W, in più può essere utilizzata la ricarica inversa per ricaricare altri dispositivi via cavo

Da sottolineare che nella scatola di vendita non è presente il caricabatteria.

Sistema operativo

Il Magic6 Lite esce sul mercato con Android 13 e interfaccia personalizzata Magic UI 7.2, ma dovrebbe ricevere a breve Android 14 con MagicOs 8.0.

Prezzo e disponibilità in Italia del Honor Magic6 Lite

Il telefono è acquistabile in Italia ad un prezzo di listino di 399,90 euro per l’unica versione con 8GB di ram e 256GB di rom. Al momento è acquistabile in offerta a 329 euro su Amazon https://amzn.to/3vs5iwz grazie ad un coupon sconto temporaneo di 70 euro.

In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati

