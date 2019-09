Honor Play 3 è ufficiale: prezzo e caratteristiche

Huawei ha ufficializzato in Cina il nuovo Honor Play 3 uno smartphone android di fascia medio-bassa con fotocamera principale da 48MP e batteria interna da 4000 mAh.

Nel panorama degli smartphone android “economici” oggi Huawei per il mercato Cinese, e forse anche per quello Europeo, ha presentato al grande pubblico il nuovo Honor Play 3.

Il telefono dovrebbe puntare ad una buona multimedialità, considerata la tripla fotocamera posteriore, ed ad un alta autonomia grazie alla batteria da 4000 mAh.

Honor Play 3 è ufficiale: le principale caratteristiche del nuovo dispositivo “economico”

Ma vediamo punto per punto le caratteristiche hardware principali del dispositivo.

Display, multimedialità

L’Honor Play 3 monta un display LCD IPS da 6.39 pollici di diagonale che però utilizza una risoluzione nativa HD+ 1560 x 720 pixel.

L’azienda cinese afferma che il rapporto scocca-display è intorno al 90% grazie all’utilizzo del forellino per la fotocamera anteriore, che è posizionato in alto a sinistra e ha un diametro di soli 4.5mm.

Nel forellino troviamo appunto la camera selfie che sfrutta un sensore da 8MP.

La scocca posteriore presente come accennato la tripla fotocamera posteriore, composta da un sensore principale da 48MP (f/1.8), un sensore grandangolare da 8MP (f/2.4) e un sensore da 2MP per gli effetti di profondità (f/2.4).

Nelle immagini non notiamo lo scanner per le impronte digitali, che non è neppure presente sotto il display: una scelta per contenere i costi?

La scocca ha certificazione IP5X, quindi è resistente agli schizzi d’acqua, e sarà disponibile in tre colori differenti: Magic Night Black, Aurora Blue e Charm Red.

Processore e memoria

Continuando l’analisi di questo Honor Play 3 passiamo al processore e alla memoria.

Huawei monta su questo smartphone il nuovo chipset Kirin 710F, un octa-Core composto da 4 core Cortex-A73 e quattro Cortex A53 abbinati ad una GPU Mali-G51 MP4.

Sono previste diverse varianti di memoria: 4GB di ram e 64GB di rom, 6GB di ram e 64GB di rom e infine 4GB di ram e 128GB di memoria interna.

Per ampliare la memoria interna è presente pure lo slot per le microSD.

Connettività e batteria

Lato connettività nonostante l’assenza dello scanner per le impronte digitali, troviamo il Wifi 802.11 b / g / n, il Bluetooth 5.0, porta Usb 2.0 con supporto OTG, GPS + Glonass +Beiduo + AGPS, supporto alla connettività LTE 4G dual sim.

Il tutto viene alimentato da una batteria interna da 4000 mAh che però sfortunatamente non supporta la ricarica rapida: si ricarica infatti con una potenza massima di 10W (2 ore e mezzo di tempo).

Prezzo di vendita in Cina

Come abbiamo già accennato ad inizio articolo, l’Honor Play 3 è decisamente economico.

In cina la versione base con 4GB di ram e 64GB di rom costerà al cambio attuale circa 126 euro, la versione 6+64GB o 4+128GB invece costerà al cambio attuale circa 160 euro.

I consumatori cinesi potranno per-ordinarlo a partire dal 10 settembre 2019, mentre le vendita effettive inizieranno dal 17 settembre 2019.