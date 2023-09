Honor V Purse immagini dal vivo del futuro degli smartphone di moda e lusso?

Honor V Purse il concetto di futuri smartphone di lusso ripreso in alcune immagini dal vivo: indossabile come una borsetta.

Durante la conferenza IFA di Berlino 2023, Honor nel proprio stand ha mostrato al grande pubblico un nuovo smartphone concetto che potrebbe rappresentare il futuro degli smartphone dedicati alla moda e al lusso.

Il dispositivo prende il nome di Honor V Purse, e come capite dal nome stesso è uno smartphone che si può indossare come fosse una borsetta alla moda.

Honor V Purse smartphone concetto alla moda del futuro? Le prime immagini dal vivo

I ragazzi di GsmArena presenti alla conferenza IFA hanno potuto osservare dal vivo lo smartphone e scattare una serie di immagini che ne mostrano il design a 360 gradi.

Da quello che si può vedere il V Purse è uno smartphone che monta un display avvolgente che può piegarsi su se stesso, ha un design abbastanza sottile con spessore di 9mm e non ci sono spazi tra le due parti dello smartphone.

Honor ha affermato che il suo V Purse è una “dichiarazione di moda phy-digital“.

Quest’ultimo combina un design fisico (i cinturini) con un nuovo design futuristico a visualizzazione interattiva grazie al display avvolgente.

Honor V Purse si prefigge l’obbiettivo di combinare i vari cinturini con i vari aspetti interattivi e personalizzabili dell’AOD (Always On Display), per renderli compatibili con qualsiasi outfit che l’utente indossa, rimanendo sempre alla moda senza dover giocoforza cambiare vestiti (la così detta Fast Fashion).

Ovviamente questo smartphone è ancora un mero concetto quindi non è detto che in futuro possa uscire sul mercato per i comuni consumatori.

Ma come si dice, mai dire mai!

