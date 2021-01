Honor V40 5G ufficiale: avrà i servizi Google in Europa? I dettagli

Ufficializzato il nuovo Honor V40 5G in Cina: forse sarà il ritorno in Europa dell’ex marchio di Huawei con i servizi Google inclusi con Android; i dettagli

Oggi in Cina è stato presentato ufficialmente il nuovo Honor V50 5G, il primo smartphone android dell’ex secondo marchio di Huawei (che l’ha ceduta).

Con il distacco da Huawei, Honor adesso è in grado di stipulare contratti con aziende americane come Qualcomm, Intel e la stessa Google considerato che adesso non è più soggetta al ban americano del ex governo Trump.

Honor V40 5G potrebbe essere il primo smartphone nel 2021 a tornare in Europa con i servizi Google incusi?

Di fatto l’Honor V40 5G potrebbe essere il ritorno del marchio cinese nel mercato Europeo con il pieno supporto ai servizi Google.

Al momento queste sono solo possibilità, considerato che il nuovo V40 5G è stato presentato solo in Cina, paese in cui gli smartphone non utilizzano i servizi Google.

Inoltre non ci sono ancora informazioni in merito sulla commercializzazione nel mercato Europeo, quindi per quest’ultime informazioni dovremo aspettare ancora un po’.

Dal punto di vista tecnico l’Honor V40 5G si presenta con queste caratteristiche:

Display OLED curvo da 6.72 pollici di diagonale con risoluzione nativa 2676 x 1236 pixel (440 PPI), frequenza di aggiornamento a 120Hz, risposta al tocco co frequenza di 300Hz, supporto alla tecnologia HDR10;

Dimensioni pari a 163.07 x 74.26 x 8.04mm e peso di 189 grammi;

Processore MediaTek Dimensity 1000+ (4x Cortex-A77 @2.6GHz4x + Cortex-A55 @2.0GHz);

8GB LPDDR4x RAM

128GB/256GB di memoria interna con tecnologia UFS 2.1;

Tripla fotocamera posteriore: principale da 50 MP f / 1.9, grandangolare da 8 MP f / 2.4, macro da 2 MP f / 2.4;

Fotocamera selfie da 16 MP f / 2.0 + sensore di temperatura del colore;

Scanner per le impronte digitali sotto il display;

Chipset NFC, porta ad infrarossi, Wifi 6, Bluetooth 5.x, GPS, porta Usb Type C, supporto alla connettività 5G dual sim;

Batteria interna da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 66W, e ricarica wireless a 50W.

Come sistema operativo troviamo Android 10 personalizzato con la Magic UI 4.0 che comprende anche software di ottimizzazione per il gaming, come GPU Turbo X e Hunter Boost Gaming Optimizations.

L’Honor V40 5G sarà venduto in Cina in tre colorazioni, Night Black, Titanium Silver, Rose Gold, con prezzi a partire da 3599 Yuan, che al cambio attuale sono circa 456 euro.