Huawei: Android 10 con EMUI 10 per 33 smartphone, la lista

Huawei ha rilasciato il programma di aggiornamento per i dispositivi che riceveranno l’update ad Android 10 basato su EMUI 10.

La lista condivisa è stata divulgata dal canale ufficiale EMUI sul noto social Weibo e fa riferimento ai dispositivi cinesi ma si può comunque valutare un tempo di rilascio a livello globale

Huawei: Lista dispositivi Android 10 basati su EMUI 10

Per fare un confronto si può prendere come riferimento il programma di rilascio dell’anno trascorso, i dispositivi indicati nella stessa lista che ritroviamo oggi, avevano iniziato a ricevere android Pie 9 con EMUI 9 a Novembre, sempre per quanto riguarda il mercato cinese, per poi avviare l’aggiornamento per i mercati internazionali verso Dicembre.

Seguendo la stessa tabella di marcia dell’azienda i dispositivi elencati, che comprendono la linea Honor e i tablet di Huawei, riceveranno l’aggiornamento entro Dicembre di quest’anno, salvo complicazioni o imprevisti.

Dunque secondo le poche informazioni ricevute 33 smartphone riceveranno l’aggiornamento ad Android 10 con EMUI 10 nei prossimi mesi, ad esclusione della linea Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro che arrivano sul mercato già dotati dell’ultimo sistema operativo.

SMARTPHONE HUAWEI

P30: Metà ottobre 2019 (Open Beta)

P30 Pro: Metà ottobre 2019 (open beta)

Mate 20: fine ottobre 2019 (open beta)

Mate 20 Pro: la fine di ottobre 2019 (open beta)

Mate 20 X (4G): fine di ottobre 2019 (open beta)

Porsche Design Mate 20 RS: la fine di ottobre 2019 (open beta)

Mate 20 X (5G): all’inizio di novembre 2019 (closed beta)

Mate 10: 26 settembre (closed beta), fine novembre 2019 (open beta)

Mate 10 Pro: 26 settembre (beta chiusa), fine novembre 2019 (open beta)

Porsche Design Mate 10: 26 settembre (closed beta), fine novembre 2019 (open beta)

Porsche Design Mate RS: la fine di ottobre 2019 (closed beta)

P20: fine ottobre 2019 (closed beta)

P20 Pro: la fine di ottobre 2019 (closed beta)

Nova 5 Pro: metà novembre 2019 (closed beta)

Nova 4: fine novembre 2019 (closed beta)

Nova 4e: inizio ottobre 2019 (closed beta)

Maimang 7: Inizio di ottobre 2019 (closed beta)

Enjoy 10 Plus: inizio ottobre 2019 (closed beta)

Enjoy 9S: 27 Settembre (closed beta)

Maimang 8: metà novembre (Open Beta)

SMARTPHONE HONORE

20: fine ottobre 2019 (open beta)

20 Pro: la fine di ottobre 2019 (open beta)

V20: fine ottobre 2019 (open beta)

Magic 2: la fine di ottobre 2019 (open beta)

10: fine novembre 2019 (closed beta)

V10: fine novembre 2019 (closed beta)

8X: fine novembre 2019 (closed beta)

9X: Metà dicembre 2019 (closed beta)

9X Pro: Metà dicembre 2019 (closed beta)

10 Youth Edition: 27 Settembre (beta chiusa)

20i: Mid-November 2019 (public beta)

TABLET HUAWEI

M6 10.8 pollici: Metà novembre 2019 (closed beta)

M6 8,4 pollici: Metà novembre 2019 (closed beta)

Al termine della lista Huawei fa sapere che ci sono ancora molti altri dispositivi che andranno a completare il programma di aggiornamento ad Android 10, dunque di attendere ulteriori sviluppi.