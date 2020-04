Huawei EMUI 10.1: svelata la roadmap con i dispositivi che saranno aggiornati

Svelata la road-map della nuova interfaccia EMUI 10.1/Magic UI 3.1 di Huawei-Honor: ecco gli smartphone che saranno aggiornati (e le tempistiche della beta).

Oggi Huawei ha ufficializzato per i propri dispositivi, ma anche per quelli del secondo marchio Honor, la road-map che riguarda tutti gli smartphone che saranno aggiornati all’interfaccia EMUI 10.1/Magic UI 3.1.

La nuova interfaccia EMUI 10.1 basata su Android 10 è stata svelata con l’arrivo dei nuovi dispositivi della gamma Huawei P40, e rispetto alla versione precedente apporta qualche novità.

Il miglioramento più evidente è la presenza dell’assistente virtuale Celia che di fatto va a sostituire l’assistente Google, dato che i servizi dell’azienda americana non sono presenti sui nuovi smartphone.

Huawei EMUI 10.1/Magic UI 3.1 svelata la road-map: questi i dispositivi che saranno aggiornati in futuro

Ebbene Huawei ha affermato che in Cina già da oggi alcuni dispositivi potranno iniziare ad installare la versione beta della EMUI 10.1/Magic UI 3.1.

A partire da oggi 31 marzo 2020 questi dispositivi potranno provare la Beta in Cina:

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 (8.4/10.8)

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor Magic 2

Tra pochi giorni, i primi di aprile 2020, la beta sarà testabile anche sugli:

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5i Pro

Honor 20S

A partire dalla seconda metà di aprile 2020 la beta si amplierà su quest’altri smartphone:

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Infine verso la fine di aprile 2020 la beta test sarà installabile anche sui:

Huawei Mate X

Huawei Mate Xs

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Enjoy 10S

Honor 20 Youth Edition

Da sottolineare che queste date fanno riferimento solo al mercato cinese, quindi non sappiamo se e quando l’azienda asiatica rilascerà una beta test per i dispositivi venduti in Europa/Italia.

Comunque considerato che la EMUI 10.1/Magic UI 3.1 non è un grosso aggiornamento, è probabile che il rilascio della versione finale arriverà anche in Europa entro la fine di maggio 2020.

