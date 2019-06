Huawei Mate 10 Pro nuovo aggiornamento di giugno 2019

Huawei Mate 10 Pro si aggiorna in Italia: ecco i dettagli che conosciamo sul nuovo aggiornamento firmware disponibile al download da subito.

Se possedete un Huawei Mate 10 Pro No Brand, quindi non acquistato tramite un operatore telefonico, è tempo di controllare gli aggiornamenti.

Huawei Mate 10 Pro si aggiorna a giugno 2019: ecco di che cosa si tratta

L’azienda cinese infatti ha iniziato a rilasciare il nuovo firmware seriale-build 9.0.0.246(C432E4R1P11).

Si tratta di un firmware basato sul sistema operativo Android Pie 9.0 e interfaccia personalizzata EMUI 9.0.

Nonostante Huawei ci sta lavorando, quest’aggiornamento non contempla ancora il rilascio dell’interfaccia EMUI 9.1.

Da quanto possiamo leggere sul change-log ufficiale, sul Mate 10 Pro vengono installate le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di maggio 2019.

Sfortunatamente queste sono tutte le novità: non ci sono miglioramenti o nuove funzionalità.

Al momento potete scaricare il nuovo firmware tramite la classica modalità OTA (over the air) utilizzando una connessione WIFI o se avete Giga disponibili tramite la banda 3G-4G del vostro 10 Pro.

I dati da scaricare sono circa 243 megabyte.

Se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, non disperate perchè potete sempre controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Nel caso in cui la notifica sia presente, prima di aggiornare, consigliamo di effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone.

Ricordatevi inoltre di iniziare la procedura di installazione del nuovo firmware solo se la batteria è pari o superiore al 50%.

Per quanto riguarda il rilascio dell’aggiornamento per il vostro Huawei Mate 10 Pro Brandizzato da operatore telefonico, le tempistiche potrebbero variare: sicuramente dovrete aspettare qualche giorno o settimana in più.

Fonte: Via