Huawei Mate 20, Pro e 20 X si aggiornano alla EMUI 11: le novità

Disponibile al download in Europa l’aggiornamento all’interfaccia EMUI 11 basata su Android 10 per gli Huawei Mate 20, Mate 20 Pro e 20X: le novità.

Prosegue la road-map degli aggiornamenti all’interfaccia EMUI 11 da parte di Huawei.

L’aggiornamento EMUI 11 arriva sugli Huawei Mate 20, 20 pro e 20X: ecco i dettagli

Oggi abbiamo la conferma che gli Huawei Mate 20, 20 Pro e 20X stanno ricevendo in quest’ultime ore l’aggiornamento in questione tramite la classica modalità OTA in Europa.

Più nello specifico il nuovo firmware ha seriale/build 11.0.0.138, è basato su Android 10 e ha un peso di circa 1.86GB.

L’aggiornamento disponibile in Europa avverrà in maniera graduale, quindi potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti i Mate 20, 20 Pro e 20X ricevano la notifica automatica dell’aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamento del vostro smartphone che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Con l’introduzione della EMUI 11 sui vostri Mate 20, 20 Pro e 20X potrete notare queste novità ufficiali (change-log):

Always On Display (AOD)

esperienza utente perfezionata e nuovi elementi visivi per AOD che permettono di personalizzare e mostrare il tuo stile personale aggiungendo testo e immagini che appariranno quando lo schermo è spento.

Tema artistico : aggiunto il tema Starry Night (è possibile applicarlo nell’app Temi)

: aggiunto il tema Starry Night (è possibile applicarlo nell’app Temi) Modalità multi-finestra : permette di aprire le applicazioni in una finestra flottante per il multitasking. È possibile riposizionare la finestra fluttuante nella posizione desiderata o ridurla a una bolla flottante per un accesso più facile in seguito.

: permette di aprire le applicazioni in una finestra flottante per il multitasking. È possibile riposizionare la finestra fluttuante nella posizione desiderata o ridurla a una bolla flottante per un accesso più facile in seguito. Animazione più fluida : Le nuovissime e innovative animazioni in tutta la EMUI 11 creano un’esperienza utente più fluida, unificata e visivamente piacevole quando si toccano gli elementi o si scorre sullo schermo.

: Le nuovissime e innovative animazioni in tutta la EMUI 11 creano un’esperienza utente più fluida, unificata e visivamente piacevole quando si toccano gli elementi o si scorre sullo schermo. Effetto ottico : che tu stia attivando o disattivando interruttori, gli effetti ottici sono stati migliorati in tutto il sistema operativo per una maggiore esperienza visiva.

: che tu stia attivando o disattivando interruttori, gli effetti ottici sono stati migliorati in tutto il sistema operativo per una maggiore esperienza visiva. Super NotePad : Notepad supporta adesso la modifica delle note simultanea da più dispositivi Huawei. Per esempio, puoi inserire una foto dal tuo smartphone nella nota che stai modificando sul tuo tablet.

: Notepad supporta adesso la modifica delle note simultanea da più dispositivi Huawei. Per esempio, puoi inserire una foto dal tuo smartphone nella nota che stai modificando sul tuo tablet. Fluidità costante : È stato introdotto un nuovo standard per le animazioni di sistema, migliorando la velocità di lancio delle app e la fluidità delle operazioni generali.

: È stato introdotto un nuovo standard per le animazioni di sistema, migliorando la velocità di lancio delle app e la fluidità delle operazioni generali. Suonerie ritmate : la vibrazione del sistema è stata aggiornata, e le chiamate in arrivo e gli allarmi hanno ora i loro modelli di vibrazione personalizzati. La combinazione di suoni stereo e vibrazioni combinate ti porta un’esperienza più coinvolgente.

: la vibrazione del sistema è stata aggiornata, e le chiamate in arrivo e gli allarmi hanno ora i loro modelli di vibrazione personalizzati. La combinazione di suoni stereo e vibrazioni combinate ti porta un’esperienza più coinvolgente. Collaborazione multi-schermo : questa è una funzione speciale che permette ai tuoi dispositivi di lavorare insieme per raggiungere il loro pieno potenziale. Puoi visualizzare il tuo smartphone sullo schermo del tuo laptop per migliorare la tua produttività con fino a tre finestre prontamente disponibili. (Questa funzione richiede un portatile Huawei in cui è installata la versione 11.0 o successiva di PC manager).

: questa è una funzione speciale che permette ai tuoi dispositivi di lavorare insieme per raggiungere il loro pieno potenziale. Puoi visualizzare il tuo smartphone sullo schermo del tuo laptop per migliorare la tua produttività con fino a tre finestre prontamente disponibili. (Questa funzione richiede un portatile Huawei in cui è installata la versione 11.0 o successiva di PC manager). Galleria : sul tab Discovery nella Galleria è possibile creare storie video utilizzando modelli preimpostati con effetti speciali e musica di sottofondo. Le funzioni di editing video sono ottimizzate fornendoti più istruzioni su come utilizzare la timeline e le opzioni di modifica.

: sul tab Discovery nella Galleria è possibile creare storie video utilizzando modelli preimpostati con effetti speciali e musica di sottofondo. Le funzioni di editing video sono ottimizzate fornendoti più istruzioni su come utilizzare la timeline e le opzioni di modifica. Proiezione dello schermo in modalità non disturbare : quando proietti il tuo smartphone in modalità Non disturbare sul portatile Huawei, i messaggi e le chiamate in arrivo vengono visualizzati solo sullo schermo del telefono, proteggendo la tua privacy e garantendo la continuità della proiezione dello schermo.

: quando proietti il tuo smartphone in modalità Non disturbare sul portatile Huawei, i messaggi e le chiamate in arrivo vengono visualizzati solo sullo schermo del telefono, proteggendo la tua privacy e garantendo la continuità della proiezione dello schermo. Privacy Blocco Note : è possibile blocco le note nel Blocco Note

: è possibile blocco le note nel Blocco Note Privacy condivisione foto: è possibile rimuovere la posizione dello scatto, l’ora e le informazioni sul dispositivo dalle foto prima di condividerle

Fonte: Via