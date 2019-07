Huawei Mate 20 X 5G è ufficiale in Italia: ecco il prezzo di pre-ordine

Ufficialmente disponibile all’acquisto in Italia (pre-ordine) l’Huawei Mate 20 X 5G, la versione che supporta la nuova tecnologia mobile: ecco il prezzo.

Huawei ha anticipato i tempi previsti e ha già ufficializzato la versione 5G del suo Huawei Mate 20 X nel nostro paese.

Di fatto al momento l’Huawei Mate 20 X 5G è il quarto smartphone android che supporta la tecnologia 5G nel nostro paese: gli altri sono lo Xiaomi Mi Mix 3 5G, il Samsung Galaxy S10 5G e infine LG V50.

Huawei Mate 20 X 5G: ecco il prezzo di vendita e la disponibilità in Italia

Il telefono al momento non è ancora disponibile alla consegna, dato che risulta essere solamente in prevendita presso il rivenditore Amazon Italia.

Il costo di listino in pre-vendita (non sappiamo se alla fine sarà quello ufficiale) è piuttosto alto e non alla portata di tutti: sono infatti richiesti 1099 euro (spedizione inclusa).

Le spedizioni, con consegna Prime (quindi 1-2 giorni al massimo), inizieranno a partire dal 22 luglio 2019.

Nel prezzo è compreso pure un Speaker Bluetooth Huawei Soundstone del valore di circa 20-25 euro.

Molto probabilmente a breve questo smartphone sarà acquistabile a rate tramite qualche offerta tariffaria di uno dei nostri operatori telefonici che hanno già attivato il 5G in Italia: Vodafone o TIM quindi.

Cosa cambia nell’Huawei Mate 20 X 5G rispetto al modello con connettività 4G?

Se non conoscete il Mate 20 X, potete informavi qua sulle sue principali caratteristiche.

Per chi conosce già tutto in dettaglio vi ricordo che la variante 5G oltre a supportare il nuovo standard di connettività mobile, ha 8GB di ram e 256GB di memoria interna.

Diventa più piccola la batteria, ridotta da 5000 a 4200 mAh, ma quest’ultima supporta però una ricarica rapida tramite cavo più veloce pari a 40W.

Il resto delle caratteristiche hardware, quali display, processore, fotocamere eccetera rimane invariato rispetto al modello 4G.