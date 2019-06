Huawei Mate 30 con Ark OS: Lancio già ad Ottobre!

Nuove indiscrezioni sul futuro di Huawei, l’azienda ha pianificato il lancio del dispositivo Mate 30 con a bordo il sistema operativo proprietario, HongMeng o Ark OS, per il mese di Ottobre.

Come si poteva immaginare, l’azienda Cinese è pronta per raggiungere la sua indipendenza ed a sbarazzarsi di Android, ricordiamo che le anticipazioni circa il nuovo OS annunciano un sistema operativo il 60% più veloce rispetto a quello sviluppato da Google.

Huawei Mate 30: Lancio fissato ad Ottobre con il nuovo Ark OS

Secondo un informatore, lo smartphone sarà equipaggiato con il chipset Kirin 985 a 7 nanometri con processo Extreme UltraViolet (EUV) prodotto da TSMC che ha fatto il suo debutto su Honor 20 lo scorso mese.

Per quanto riguarda il sistema operativo HongMeng le certezze sono per il paese di origine, sarà pronto al debutto dopo un anno di sviluppo in Cina, mentre per quanto riguarda il mercato europeo, non sono ancora pervenute indiscrezioni a riguardo ma nulla toglie che l’azienda sia già pronta a presentare la versione “commerciale” del suo sistema operativo.

Ark OS (HongMeng il nome della versione cinese) sarà il fiore all’occhiello del nuovo Huawei Mate 30 che accompagnerà una configurazione da far invidia: quattro camere posteriori, una ricarica rapida a 55W per la batteria da 4.200mAh e modem Balong 5000 5G.

Oltre a questo gli ultimi rumors parlano di un display OLED da 6,71 pollici con bordi curvi e sensore biometrico integrato in display.

In passato le anticipazioni hanno visto la commercializzazione della linea Huawei Mate 30 con a bordo il sistema operativo Android 9 Pie con l’interfaccia EMUI, ora tutti sappiamo che non sarà possibile a causa del ritiro delle licenze da parte di Google.

A questo punto Huawei è pronta per riguadagnarsi il mercato ed ha attirato tutta l’attenzione su di se, gli investitori come gli utenti di tutto il mondo, sono in attesa di vedere il prossimo passo dell’azienda con il nuovo Ark OS in azione, tutto è prefissato per Ottobre.