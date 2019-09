Huawei Mate 30 è ufficiale: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato il nuovo Huawei Mate 30 in Cina con commercializzazione a fine settembre, per l’Europa bisognerà aspettare a ottobre: prezzo e caratteristiche.

Dopo aver presentato il top del top per il suo 2019, ovvero il Mate 30 Pro, è stata annunciata la versione normale che presenta alcune caratteristiche hardware differenti.

Huawei Mate 30: i principali dettagli

Display

Partiamo dicendo che la versione “normale” del Mate 30 non ha un display curvo ma bensì piatto.

Si tratta di un unità OLED da 6.62 pollici di diagonale con risoluzione nativa 2340 x 1080 pixel che supporta l’HDR 10 e la gamma colori DCI-P3 come sulla versione Pro.

La tacca è presente, ma è un po’ più piccola rispetto al modello PRO perché cambiano alcuni sensori anteriori che risultano essere meno complessi.

Sotto il display è posizionato lo scanner per le impronte digitali.

Multimedialità

Anche se il Mate 30 non ha gli stessi sensori implementati sul modello PRO (due sensori da 40MP e un sensore da 8 MP), troviamo sempre il sensore principale da 40MP con grandezza pixel 1/1.7″, apertura lenti f/1.8 e filtro colori RYYB.

Il sensore grandangolare passa dai 40MP del Mate 30 Pro, a 16MP con apertura lenti f/2.2.

Rimane invece lo stesso sensore teleobiettivo da 8MP che garantisce uno zoom ottico 3X e uno zoom ibrido-ottico 5X.

Le camere godono della stabilizzazione ottica dell’immagine OIS.

Come fotocamera selfie troviamo un sensore da 24MP, un po’ meno performante rispetto al 32MP della versione PRO.

Processore e memoria

All’interno del Huawei Mate 30 troviamo anche il nuovo chipset Kirin 990 sia per la versione 4G che per quella 5G, abbinato a 8GB di ram e a 128GB di memoria interna.

La memoria interna può essere espansa con lo slot per schede NM fino a 256GB.

Batteria, sistema operativo

Il telefono viene alimentato da una batteria interna da 4200 mAh che supporta la ricarica rapida fino a 40W in modalità cavo e fino a 27W in modalità wireless.

Come sistema operativo troviamo come sul modello Pro, Android 10 con interfaccia personalizzata EMUI 10 ma attenzione non è presente il Google Play Store.

Come sul Pro quest’ultimo è stato sostituito dall’Huawei Mobile Services.

Prezzo, disponibilità e colori

L’Huawei Mate 30 è certificato IP58 (schizzi d’acqua) e sarà venduto nelle colorazioni Black, Space Silver, Cosmic Purple e Emerald Green.

Sarà disponibile alla vendita a livello globale da ottobre 2019 e avrà un prezzo di listino di 800 euro per l’unica versione disponibile (8GB di ram e 128GB di rom).