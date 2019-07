Huawei Mate 30 Lite ufficiale in Cina con il nome di Nova 5i Pro

Annunciato in Cina il nuovo Nova 5i Pro che dovrebbe essere il prossimo Huawei Mate 30 Lite quando sarà commercializzato a livello internazionale.

Qualche giorno fa vi avevamo mostrato alcune immagini dal vivo che riprendevano il Mate 30 Lite, il prossimo dispositivo di fascia media di Huawei.

Oggi abbiamo la conferma ufficiale che l’azienda cinese ha presentato per il proprio paese lo smartphone Nova 5i Pro, che diventerà poi effettivamente l’Huawei Mate 30 Lite quando sarà venduto a livello internazionale.

Huawei Mate 30 Lite debutta in Cina con il nome commerciale di Nova 5i Pro: i dettagli

Possiamo quindi fornivi fin da subito quali sono le principali caratteristiche hardware e tecniche dello smartphone.

Display

Il Nova 5iPro (Mate 30 Lite) si presenta con un display LCD IPS da 6.26 pollici di diagonale e una risoluzione nativa FHD+ 2340 x 1080 pixel.

Processore e memorie

Viene confermato il nuovo chipset Kirin 810, prodotto sempre a 7nm.

Si tratta di un Octa-Core con 2 Cortex A76 funzionanti alla frequenza massima di 2.27 Ghz e 6 Cortex A55 che lavorano ad una frequenza massima di 1.88Ghz.

Come GPU abbiamo la Mali-G52 MP6 che promette prestazioni decisamente più elevate rispetto alla GPU utilizzata sul Kirin 710.

In generale il Kirin 810 fornisce prestazioni del processore di un 11-13% più elevate e di un 44% per quanto riguarda la GPU rispetto ad uno Snapdragon 730.

Vengono vendute 3 varianti di memoria, che sono quelle che determinano il prezzo finale: 6+128GB, 8+128GB e 8+256GB (ram e memoria rispettivamente).

Multimedialità

A livello multimediale sul Nova 5i Pro (Mate 30 Lite), troviamo una fotocamera anteriore per selfie da 32MP con apertura lenti f/2.0 inserita nel forellino in alto a sinistra.

Sulla scocca posteriore del telefono si possono notare le quattro fotocamere: la principale un sensore Sony IMX586 da 48MP con apertura lenti f/1.8, un sensore da 8MP grandangolare, un sensore da 2MP per le macro e uno da 2MP per gli effetti di profondità.

Batteria, connettività e sistema operativo

Il tutto viene alimentato da una batteria interna da 4000 mAh che supporta la ricarica rapida ad una velocità massima via cavo di 20W.

Sulla carta la batteria si può ricaricare da zero a 50% in 30 minuti.

Lo scanner per le impronte digitali è classico, ed è posizionato sulla scocca posteriore appena sotto il comparto fotografico.

A livello di connettività troviamo i classici Wifi AC, il Bluetooth, GPS, la connettività dual Band 4G e la porta usb Type C.

Come sistema operativo abbiamo Android Pie 9.0 ovviamente personalizzato con la EMUI 9.1 da parte di Huawei.

Prezzo

Veniamo ora ai prezzi ufficiali per il mercato cinese (per quello Europeo saranno sicuramente più alti).

Il Nova 5iPro (Mate 30 Lite) costa 2199 Yuan per la versione base da 6GB di ram e 128GB di rom (290 euro al cambio), 2499 Yuan per la 8+128GB (330 euro) e infine 2799 Yuan per la 8+256GB (370 euro).

Sono previsti i colori nero, blu e verde; le prevendite inizieranno dal 26 luglio 2019, mentre la commercializzazione ufficiale (in Cina) da 2 agosto 2019.