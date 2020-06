Huawei Mate 30 Pro arriva l’aggiornamento alla EMUI 10.1 in Europa

Ha iniziato a diffondersi l’aggiornamento all’interfaccia EMUI 10.1 in Europa per lo smartphone Huawei Mate 30 Pro: ecco i dettagli conosciuti.

Sul web sono spuntati i primi feedback positivi sul fatto che l’Huawei Mate 30 Pro si sta aggiornando proprio in queste ore alla nuova interfaccia personalizzata EMUI 10.1 basata su Android 10.

Huawei Mate 30 Pro si aggiorna alla EMUI 10.1 in Europa: si parte dalla Francia

Da quello che sappiamo l’aggiornamento è scaricabile tramite l’interfaccia OTA (over the air) e i primi che lo stanno ricevendo sono gli utenti residenti in Francia.

Per la precisione il nuovo firmware ha seriale/build 10.1.0.236 ed ha un peso di ben 4.6GB.

Non sappiamo quando effettivamente l’aggiornamento sarà disponibile al download anche per gli Huawei Mate 30 Pro venduti in Italia, ma non dovrebbe passare molto tempo.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente nei prossimi giorni nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quali sono le principali novità che sono state apportate con la nuova interfaccia EMUI 10.1?

I possessori di un Mate 30 Pro dopo l’aggiornamento noteranno queste novità:

Animazione per le impronte digitali: sono state aggiunte delle animazioni quando si esegue lo sblocco tramite il sensore dell’impronta digitale (impostazioni->Dati biometrici & password> ID impronta digitale);

sono state aggiunte delle animazioni quando si esegue lo sblocco tramite il sensore dell’impronta digitale (impostazioni->Dati biometrici & password> ID impronta digitale); Always On Display: (Colorato): adesso il colore cambia in modo dinamico e a seconda dell’orario (sera, giorno, mattina). E’ possibile scaricare anche temi AOD Estra (Impostazioni > Schermata home e sfondi > Always On Display);

adesso il colore cambia in modo dinamico e a seconda dell’orario (sera, giorno, mattina). E’ possibile scaricare anche temi AOD Estra (Impostazioni > Schermata home e sfondi > Always On Display); Multi finestra : l’utente può effettuare più facilmente azioni di multitasking in modalità split-screen, inviare messaggi tramite una finestra flottante mentre guarda video o gioca.

: l’utente può effettuare più facilmente azioni di multitasking in modalità split-screen, inviare messaggi tramite una finestra flottante mentre guarda video o gioca. Pannello di controllo multi-dispositivo: permette di connettersi più facilmente ai dispositivi: Scorrere verso l’alto da sinistra o da destra del bordo inferiore quando lo schermo è sbloccato per accedere al Pannello di controllo multi-dispositivo;

permette di connettersi più facilmente ai dispositivi: Scorrere verso l’alto da sinistra o da destra del bordo inferiore quando lo schermo è sbloccato per accedere al Pannello di controllo multi-dispositivo; Design : ottimizzazioni;

: ottimizzazioni; Risposta alle chiamate : si può rispondere ad una chiamata vocale o audio direttamente da un portatile Huawei;

: si può rispondere ad una chiamata vocale o audio direttamente da un portatile Huawei; Editing di file : si possono modificare file sullo smartphone direttamente da un portatile Huawei, condividere e sincronizzare i dati.

: si possono modificare file sullo smartphone direttamente da un portatile Huawei, condividere e sincronizzare i dati. Condivisione dello schermo: si può condividere lo schermo per facilitare le video chiamate, si può scrivere e disegnare sullo schermo;

si può condividere lo schermo per facilitare le video chiamate, si può scrivere e disegnare sullo schermo; Navigazione multi-dispositivo: l’App Galleria consente di visualizzare, condividere, cercare foto e video su diversi dispositivi Huawei (smartphone, Tablet, Smart TV) collegati con lo stesso Huawei ID e sulla stessa rete WLAN o Bluetooth attivato.

l’App Galleria consente di visualizzare, condividere, cercare foto e video su diversi dispositivi Huawei (smartphone, Tablet, Smart TV) collegati con lo stesso Huawei ID e sulla stessa rete WLAN o Bluetooth attivato. Assistente Huawei – Oggi: fornisce informazioni dedicate alla schermata home come promemoria intelligenti, notizie personalizzate eccetera.

Appena la EMUI 10.1 sarà disponibile anche per i Mate 30 Pro venduti in Italia aggiorneremo il nostro articolo!